Roksana Węgiel buduje gniazdko w sercu lasu. Są postępy na budowie?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zainwestowali w podwarszawską działkę

Kariera Roksany Węgiel rozwijała się na oczach widzów w całej Polsce. Zwycięstwo w formacie "The Voice Kids" odniosła, mając ledwie 13 lat. Niedługo potem świętowała sukces podczas Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Od tego momentu artystka co i rusz tworzy kolejne utwory muzyczne.

Trzeci krążek Roksany Węgiel ujrzał światło dzienne w czerwcu. Realizacja projektu zatytułowanego "Błękit" zajęła artystce trzy lata. Równolegle wokalistka intensywnie koncertowała, angażowała się w projekty znanych marek i zwiedzała różne zakątki globu.

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21-latka należy do grona najbardziej zajętych artystek w swoim roczniku. Niewykluczone, że to właśnie z powodu natłoku obowiązków zawodowych wokalistka pragnie chwili wytchnienia. Mając 16 lat, dziewczyna, urodzona w Jaśle, przeniosła się do stolicy. Obecnie pragnie odpocząć od wielkomiejskiego gwaru.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej ogłosili jesienią ubiegłego roku, że nabyli nieruchomość w okolicach Warszawy. Właśnie tam, w otoczeniu leśnej natury, wznoszą swoje wymarzone lokum. Na okres trwania inwestycji para wprowadziła się do pobliskiego domku, skąd zakochani mogą na bieżąco kontrolować przebieg robót.

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Roksana Węgiel bez pośpiechu czeka na swój wymarzony dom

W wywiadzie dla eska.pl wokalistka zdradziła Maksowi Kluziewiczowi, że proces poszukiwania idealnej lokalizacji trwał dość długo. Przyznała, że "Tam czas inaczej leci". Dodała również, że to ona dba o estetykę budynku, z kolei jej mąż bierze na siebie wszystkie kwestie techniczne związane ze wznoszeniem ich wspólnego domu.

O rozpoczęciu budowy docelowego domu artystka poinformowała na Instagramie 1 czerwca. Od tego momentu minie jednak trochę czasu do momentu przeprowadzki. Mimo to wokalistka podchodzi do całego procesu z dużym spokojem.

Myślę, że [do naszego domu] przeprowadzimy się za 2 lata, może 1,5 roku, jak dobrze pójdzie. Wiadomo, jak to jest z budowami. Nie nakładamy na siebie aż takiej presji, bo mieszkamy w domu. Dużo się dzieje wokół tej budowy, przeprowadzki. Chcemy dopracować ten wymarzony dom już tak na tip-top, dopracować każdy szczegół - powiedziała Maksowi Kluziewiczowi w rozmowie dla ESKA.pl.

W rozmowie z portalem Kozaczek Roksana Węgiel podzieliła się informacją, że prace budowlane posuwają się naprzód w swoim tempie. Jednocześnie ujawniła plany dotyczące domku, który aktualnie zamieszkuje z mężem - po przeprowadzce ma on trafić na rynek wynajmu. Dziennikarka zapytała, czy wokalistka zamierza wykorzystać swoją rozpoznawalność do podniesienia kwoty wynajmu.

Będzie to jawne, że ten dom jest pod wynajem, ale nie będę trąbiła o tym: "O, ja tutaj mieszkałam". Nie chcę, żeby to jakoś podbijało wartość wynajmu, tylko wystawię go w rozsądnej cenie, a kto będzie wiedział, ten będzie wiedział i tyle - stwierdziła Roksana.

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