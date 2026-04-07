Roksana Węgiel w końcu to ogłosiła. Mają z mężem wielki powód do świętowania

Prace nad nowym albumem Roksany Węgiel

Trzeci krążek w dorobku 21-letniej Roksany Węgiel nadchodzi wielkimi krokami. Piosenkarka postanowiła odejść od dotychczasowych eksperymentów ukierunkowanych na zagraniczny rynek i skupić się na uwydatnieniu swoich wokalnych możliwości. Zamknęła się w studiu nagraniowym, aby w spokoju pracować nad świeżym materiałem. Zapowiedzią tego wydawnictwa był doskonale przyjęty przez polską publiczność utwór „Błękit”. W rozmowie z Maksem Kluziewiczem z Eska.pl artystka wyznała, że podczas tworzenia tej piosenki doświadczyła niezwykłego zjawiska, przypominającego duchowe objawienie.

„Siedzieliśmy wszyscy z producentami, z Hotelem Torino, Kevinem i zastanawialiśmy się po prostu, o czym napisać. Ja tak myślę, słysząc wczesną demówkę, że jakoś mi się ta piosenka kojarzy z taką wolnością. Rzucałam pomysły, że może coś wakacyjnego, takiego letniaczka, myślałam wtedy komercyjnie. Nagle poczułam, że słyszę w tej muzyce jakąś taką głębię i rzuciłam w tym kółku, że może by napisać ten tekst o sile wyższej, o Bogu. Wszyscy w tym gronie wiedzieli, że jestem wierząca, że to są bliskie mi wartości, byli zaintrygowani i wyobraź sobie, że w chwili, w której o tym powiedziałam, odpalił się sam podkład z laptopa. Miałam ciary, musiałam wyjść z pomieszczenia - wyznała. ”

Jak się okazuje, „Błękit” to nie tylko tytuł najnowszego singla, ale również oficjalna nazwa całego nadchodzącego albumu Roksany Węgiel-Mglej. Piosenkarka postanowiła podzielić się tą konkretną informacją wyłącznie z dziennikarzami stacji radiowej.

Data premiery płyty Błękit Roksany Węgiel

Wokalistka wzięła niedawno udział w akcji ESKA Odwołuje Zimę. To właśnie na pokładzie wycieczkowca Costa Fortuna, gdzie dała swój pierwszy w karierze koncert na otwartym oceanie, zdradziła ostateczny termin wydania płyty. Album „Błękit” trafi w ręce słuchaczy dokładnie 19 czerwca. Dla młodej gwiazdy i jej męża Kevina Mgleja będzie to wyjątkowy moment. Para wspólnie pracowała nad wszystkimi utworami, powtarzając sprawdzony model współpracy z czasów powstawania poprzedniego krążka „13+5”.

Nowe wydawnictwo promują obecnie trzy bardzo popularne wśród słuchaczy single. Oprócz utworu tytułowego fani mogą usłyszeć piosenkę „Codzienność (Pamiętaj nas)”, a także najświeższą kompozycję „Na szeroką wodę”, która stała się oficjalnym motywem muzycznym tegorocznej edycji wspomnianej akcji radiowej.

