Rolnik szuka żony: Wystarczył jeden odcinek, by widzowie pokochali Artura. Kim jest ten przystojniak? "Faworyt programu"

Nie do wiary!

Rolnik szuka żony, 10. edycja. Program wystartował! W niedzielę, 9 kwietnia, wyemitowano tak zwany "odcinek zerowy" znanego i lubianego show. Widzowie już mają pierwszych faworytów, na niektórych uczestników spoglądają zaś nieprzychylnie. Ale szczególną furorę zrobił 28-letni Artur. Fani wyliczają jego zalety: przystojny, uprzejmy, odpowiedzialny... Pojawiają się nawet głosy, że to będzie faworyt tej edycji programu "Rolnik szuka żony 10", ale z tego typu wróżeniami należałoby się jeszcze wstrzymać. Wszystko może się bowiem zdarzyć! Trzeba jednak przyznać, że faktycznie Artur zrobił bardzo dobre pierwsze wrażenie. Kim jest? Czym się zajmuje i jakiej kobiety szuka? Poznaliśmy pierwsze, ważne informacje dotyczące tego (oraz innych) kandydata.

Rolnik szuka żony 10: Kim jest przystojny Artur? 28-latek faworytem programu

28-letni Artur mieszka z rodzicami i wraz z nimi prowadzi gospodarstwo, które liczy aż 100 hektarów. Na co dzień zajmuje się między innymi produkcją mleka i roślin. Mężczyzna przedstawił się jako uprzejmy, lojalny i odpowiedzialny - takim też odebrali go widzowie. Artur wskazał również na to, jakiej kobiety szuka.

- Kreatywnej, odważnej, naturalnej i wyrozumiałej - wskazywał Artur, który marzy o tym, by móc porozmawiać ze swoją wybranką "na każdy temat". Wspólne żarty, wiele romantycznych randek - to coś, co jest dla niego ważne.

Jednocześnie 28-letni Artur ma nadzieję, że jego partnerka nie będzie bała się zamieszkać na wsi. Mężczyzna poważnie myśli także o ślubie. Jak wyglądały jego poprzednie związki? Uczestnik programu "Rolnik szuka żony" być może zbytnio skupiał się na pracy, dlatego nie wyszło mu z dwoma poprzednimi kobietami. Widzowie show nie mają wątpliwości, że Artur otrzyma najwięcej listów od kandydatek na partnerkę. Ludzie już po jednym odcinku wskazują, że to faworyt show i najsympatyczniejszy uczestnik.

Rolnik szuka żony 10: Uczestnicy. Poznajcie nowe osoby w poniższej galerii zdjęć

Sonda Rolnik szuka żony. Będziesz oglądać 10. edycję programu? Tak Nie Może