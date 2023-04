W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony 10" poznamy śmiałków, którzy zawalczą o miłość. Wśród 8 bohaterów znalazły się dwie rolniczki. O tym, kto wejdzie do finałowej piątki zadecydują listy przesłane przez kandydatów i kandydatki. Tradycyjnie główna część kolejnej edycji show TVP, zostanie pokazana jesienią. Do tego czasu postaramy się prześwietlić dla was nowych uczestników "Rolnik szuka żony". Ze zwiastuna wynika, że uczestnicy mają spore gospodarstwa, na których uprawiają różne rośliny. Po raz kolejny przeważają także młodzi rolnicy. Producenci zdradzili tylko, że najmłodszy uczestnik ma 27 lat, a najstarszy 41.

