Sanah pokazała swoje brudne stopy. Co za widok, nie wszyscy wytrzymali

Nie żyje kolejny aktor "Świata według Kiepskich". To już 76.

Jan Majewski: 18-letni uczestnik „The Voice of Poland” śpiewa o nieszczęśliwej miłości! Jego piosenka chwyta za serce!

- Tak wyglądałam po zejściu z wczorajszej, STADIONOWEJ sceny w moim kochanym Gdańsku!!! Oddałam Wam wszystko, nawet gardło, ale BYŁO WARTO! Wracam w Warszawie - napisała Sanah na Instagramie i pokazała dwa zdjęcia z brudnymi stopami. Różniły się one tylko miną artystki. Komentarze pod postem były różne. Od zachwytu po zdziwienie. - Stópkarze kochają ten profil XD - czytamy w jednym z wpisów. - Za mocne - napisał ktoś inny. Były także porady by nie biegać po scenie boso, lub zakładać dwie pary rajstop lub zainwestowała w skarpetki. Nie zabrakło też fetyszystów. - Stópki! I to tak za darmo! - skomentował jeden z internautów.

Piotr Kupicha zachwyca się sanah. Wystąpili na jednej scenie!