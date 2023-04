Saszan – ambasadorka Eco Studio Electro-System śpiewająco wspiera akcję zbiórki elektroodpadów!

Akcja organizowana przez organizację odzysku ELECTRO - SYSTEM, Eco Studio ELECTRO - SYSTEM i REMONDIS Electrorecycling przy współpracy z Grupą ZPR Media była prowadzona na parkingu pod redakcją „Super Expressu” przy ul. Jubilerskiej w Warszawie. Cieszyła się naprawdę dużym zainteresowaniem. Włączyli się w nią nie tylko nasi dziennikarze, którzy chętnie oddawali stare urządzenia, ale wszyscy, dla których ważne jest dobro planety Ziemia. Każdy, kto przyniósł elektrośmieci na zbiórkę, wracał do domu z upominkiem - ekologicznymi ziołami: melisą, bazylią lub miętą w ceramicznej doniczce, recyklingową torbą na zakupy, czy kubkiem. Organizatorzy zbierali zużyty, przestarzały lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zasilany na prąd lub na baterie, czyli m.in. zepsute telefony komórkowe, tablety, komputery, słuchawki, telewizory, żelazka, blendery, tostery, golarki, czajniki elektryczne, a nawet lodówki, kuchenki, odkurzacze, czy pralki! Gościem specjalnym akcji byli eksperci ds. recyklingu i zaangażowani ekologicznie ambasadorzy projektu edukacyjnego Eco Studio ELECTRO - SYSTEM - dziennikarz Kuba Adamiak i wokalistka, influencerka - Saszan.

Gwiazda opowiedziała nam, m.in. o swoich pierwszych doświadczeniach z recyklingiem oraz w jaki sposób wypełnia swoją misję jako ambasadorka Eco Studio ELECTRO - SYSTEM.

- Pamiętam, że jak byłam w szkole podstawowej już się mówiło o zbiórce baterii, czy segregowaniu śmieci. A teraz dzięki projektowi Eco Studio ELECTRO - SYSTEM, sama docieram do szkół, będąc wśród dzieci i młodzieży opowiadam im o tym, co należy robić z elektrośmieciami. Mam nadzieję, że taka forma, jaką przedstawiamy, bo mamy dziesięć eventów, ja śpiewam, uczę, więc jest i rozrywka i edukacja. To dużo skuteczniejsza forma edukacji niż zwykła lekcja - opowiada „Super Expressowi” Saszan.

- Cieszę się bardzo, że zostałam ambasadorką tak potrzebnego projektu! Wraz z organizacją odzysku ELECTRO - SYSTEM opowiadam o tym jak dbać o nasz Dom - Ziemię! Jest jedna prosta zasada, którą powtarzam zarówno podczas spotkań „w realu”, jak i w social mediach: „Nie wyrzucaj elektrośmieci do zwykłego kosza na śmieci! Przekaż je do recyklingu!”. Jestem przekonana, że zbiórka elektroodpadów na Dzień Ziemi, w której wzięłam udział zwróci uwagę na problem właściwego postępowania z elektroodpadami - mówi Saszan.

- Zebraliśmy dwa wielkie kontenery elektroodpadów, które teraz przekażemy do recyklingu. Nasza zbiórka jest dowodem na to, że intensywny rozwój technologiczny i zmiany w nawykach konsumenckich generują niestety coraz większe ilości elektrośmieci. Są one z jednej strony cennym materiałem, z którego w prawidłowym procesie recyklingu można odzyskać surowce, ale jednocześnie źródłem niebezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji. Dlatego elektroodpady powinny trafiać do właściwych punktów zbierania, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Zachęcamy Polaków do korzystania z legalnych i przyjaznych dla środowiska sposobów pozbywania się elektroodpadów, np. programu www.DECYDUJESZ.pl. To ogólnopolski projekt w ramach którego każdy mieszkaniec Polski może bezpłatnie i wygodnie pozbyć się dużego AGD, np. lodówki, pralki lub kuchenki. Wystarczy wejść na stronę WWW.DECYDUJESZ.PL i zgłosić odbiór - mówi Agata Wiśniewska, specjalista ds. edukacji ekologicznej ELECTRO - SYSTEM.

Agata Wiśniewska – ekspert organizacji odzysku Electro-System opowiada gdzie bezpiecznie pozbyć się elektroodpadów