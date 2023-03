Siostra Gosi Andrzejewicz nie może opuścić zakonu! Piosenkarka zdradza szokujące szczegóły

Gosia Andrzejewicz zadebiutowała w branży muzycznej w 2004 roku. Mimo że czasy jej świetności już dawno minęły, hity takie jak "Pozwól żyć", "Otwórz oczy", "Trochę ciepła" czy "Słowa" do dziś można usłyszeć w radiu. W 2020 roku Andrzejewicz na krótko znów zawitała w świecie show-biznesu. Brała wówczas udział w 13. edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo". Piosenkarce udało się nawet zająć trzecie miejsce. Obecnie Andrzejewicz udziela się głównie na Instagramie, gdzie obserwuje ją 45 tys. osób. Nie tak dawno wokalistka zamieściła w sieci nagranie, na którym rzekomo udało jej się uchwycić UFO.

Siostra Gosi Andrzejewicz nie może opuścić zakonu. Mówi o "najsurowszej klauzuli"

Gosia Andrzejewicz zorganizowała na swoim profilu na Instagramie serię pytań i odpowiedzi. Jeden z internautów postanowił zapytać wokalistkę, czy to prawda, że jej siostra jest w zakonie. Andrzejewicz potwierdziła, że faktycznie tak jest i wyjawiła szokującą prawdę o panujących tam zasadach.

- Tak, jest w zakonie zamkniętym o najsurowszej klauzuli. Nie może nigdzie wyjść, nawet na pogrzeb członka rodziny - czytamy.

To nie jest pierwszy raz, gdy Andrzejewicz zwierzyła się na temat siostry. Kilka lat temu w programie "Gwiazdy Cejrowskiego" zdradziła nieco więcej na temat podjętej przez nią decyzji o wstąpieniu do zakonu.

- Moja siostra jest w zakonie zamkniętym, ale to była jej decyzja. Ona była bardzo zdolną osobą. Ukończyła uniwersytet na wydziale biologii i pracowała już jako nauczycielka, mieszkała w swoim mieszkaniu. W pewnym momencie stwierdziła, że to nie jest to, co ona chce robić. Jej powołanie jest w zakonie i nikt nie miał wpływu na jej decyzję - opowiadała.

