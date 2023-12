Co za poświęcenie

Krzysztof Stanowski ma w planach nowy film. Po tym jak zdemaskowała Natalię Janoszek, postanowił przyjrzeć się kolejnej "zagranicznej" celebrytce - Carolinie Derpieński. Na nowym portalu społecznościowym Threads pochwalił się biletem lotniczym do Miami i z powrotem. Co ciekawe dziennikarz dotychczas wzbraniał się wzięcia na tapet dollarsowej królowej, mimo że wielu internautów prosiło o prześwietlenie jej kariery. Caroline wzbudza nie małe emocje, zwłaszcza jej rzekomy majątek. To dobry temat na kolejny hitowy materiał. Czy celebrytka ma się czego obawiać?

Natalia Janoszek ma prze niego pod górkę

Jest duża szansa, że Stanowski odkryje coś ciekawego, jak wiadomo jest bardzo wytrwały w swych poszukiwaniach. Gdy zajmował się bollywoodzką karierą Natalii Janoszek, wypytywał o nią nawet ludzi na ulicach. Dowody, które ostatecznie przedstawił w swoim filmie omal całkowicie nie zniszczyły kariery aktorki w Polsce. I widzowie i stacje telewizyjne straciły do niej zaufanie. A gdy znalazła angaż w programie "Królowa przetrwania" okazało się że musi zmagać się nie tylko z życiem w dżungli, ale także niechęcia pozostałych uczestniczek.

Stanowski nagra film o Caroline Derpieński. Zdemaskuje dollarsową królową?

"Tyle osób o taki film prosiło… Zapowiada się dollarsowy Nowy Rok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie" - napisał Stanowski na Threads. Zdemaskuje Caroline Derpieński czy przeciwnie, przywiezie dowody na to, że jest bajecznie bogata? A może odkryje, kim jest tajemniczy milioner Jack? Wyniki śledztwa mamy poznać na początku przyszłego roku.

