Święta u polskich gwiazd! Maciej Musiał, Dagmara Kaźmierska i Filip Chajzer powiedzieli nam, jak spedzają Wielkanoc!

Wielkanoc to wyjątkowy czas, w którym zapominamy o problemach dnia codziennego i skupiamy się na świętowaniu z bliskimi. To również moment, by zatrzymać się w pędzie życia codziennego i zdystansować od trosk i problemów. Zastanawialiście się z pewnością, jak gwiazdy celebrują ten świąteczny czas, przychodzimy zatem z odpowiedzią! "Super Express" zapytał największe polskie osobistości, jak wygląda u nich Wielkanoc.

Wielkanoc u polskich gwiazd. Jedni spędzą je "w pracy", a drudzy w słonecznej Hiszpanii

Maciej Musiał wyznał, że jak żył jego dziadek, to święta były zawsze u niego. W zeszłym roku aktor w Wielkanoc pracował. Tego roku również zapowiada się pracowicie, gdyż w Wielkanoc zaplanowany jest odcinek "Tańca z Gwiazdami". Podobnie w gronie rodzinnym święta spędzała jego taneczna partnerka Daria Syta. Jednak z tym roku ubolewała, że nie spędzi ich z rodziną, tylko na parkiecie.

Adzie Fijał święta Wielkiejnocy kojarzą się z tradycją. W tym roku gwiazda programu "Shopping Queen. Królowe Zakupów" zabiera swoich najbliższych i wspólnie lecą do Hiszpanii. - Już tak marzyliśmy o Słońcu, będziemy zwiedzać - wyznała w rozmowie z naszym reporterem.

Dagmara Kaźmierska w tym roku ubolewa, że z powodu występów w "Tańcu z Gwiazdami", możliwe, że nie pojedzie na święta do swojej mamy. - No zawsze były piękne, ale w tym roku i teraz nie mogę do mamy, bo mam za daleko, mogłabym tylko na jeden dzień pojechać, więc chyba nie pojedzie - powiedziała nam "Królowa Życia".

W gronie rodzinnym święta z pewnością spędzi Filip Chajzer. Prezenter pojedzie wraz ze swoimi najbliższymi do sióstr i brata swojego taty Zygmunta. - Nie mamy jakiś wielkich wędrówek ludów, że musimy przez pół Polski przejechać. Wszystko dzieje się w obrębie Warszawy - wyznał w rozmowie.

Więcej zobaczycie w naszym poniższym wideo!

Święta w domu polskich gwiazd. Tak spędzą Wielkanoc