i Autor: AKPA

Coś okropnego

Syn Tymona Tymańskiego okrutnie potraktowany w szkole. Jego matkę straszono psychiatrykiem

Była żona Tymona Tymańskiego odebrała szokujący telefon ze szkoły syna. Dowiedziała się, że Teo (10 l.) miał atak i jeśli po niego nie przyjedzie w ciągu kwadransa, to chłopiec zostanie odwieziony do szpitala psychiatrycznego! - Dawno to nic nie nagrywałam, ale postanowiłam, że to jest moment, który warto pokazać. By uświadomić społeczeństwo, z czym mierzą się rodzice dzieci z zaburzeniami"- powiedziała Maria Tymańska na InstaStory.