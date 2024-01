Szał na gali Paszporty Polityki 2023. Olejnik niczym syrenka skradła show, Żulczyk jakby ledwo zszedł z roweru

Gala Paszporty Polityki 2023 zawsze przyciąga gwiazdy różnego formatu. Głównie dziennikarzy i dziennikarki, lecz nie tylko. Tym razem we wtorek, 16 stycznia 2024 roku, w Warszawie na ściankach prezentowali się także pisarze, pisarki oraz celebryci. Panie postanowiły stoczyć bitwę o to, która będzie lepiej wyglądać w cekinach, bo kilka z nich postawiło właśnie na tego typu stylizacje. I tak oto na podium wysunęła się prowadząca galę Grażyna Torbicka, która wyglądała fenomenalnie i nawet blask jej stroju nie przyćmił blasku, który bije od niej samej. Fani byli zachwyceni tym, jak wyglądała dziennikarka, co widać po komentarzach w sieci. Mniej przychylnie ludzie spojrzeli za to na Jakuba Żulczyka. Pisarz przyszedł bowiem na galę ubrany tak, jakby "ledwo zszedł z roweru", o czym pisali internauci. Miał czapkę z daszkiem, która stała się wręcz jego znakiem rozpoznawczym, rękawiczki i "śliską kurtkę". - Może później się przebrał? Może to tylko początek? - zastanawiali się. Uwagę przekuwała też Monika Olejnik, która ubrała spódnicę przypominającą syreni ogon. Ale to jeszcze nie wszystko.

W cekinowej stylizacji pokazała się także Monika Richardson, która postawiła na czarny garnitur, za co została pochwalona. Bardzo podobnie ubrała się Gabi Drzewiecka, która wybrała model oversize. Elegancko i z klasą wyglądała także Olga Tokarczuk, słynna pisarka i noblistka. Raper Łona postawił z kolei na proste połączenie: niebieski garnitur i biały t-shirt. Na ściankach prezentowali się również Dorota Kobiela-Welchman i Hugh Welchman. Para ubrała się na czarno, ale Hugh postanowił wyróżnić się, ubierając różową czapkę, pasującą do różowych butów jego partnerki, i trzymając w dłoni dziwaczny szalik z napisem "lady". Klasyczny garnitur wybrał natomiast Jacek Karnowski i był to strzał w dziesiątkę. - Przynajmniej on normalnie się ubrał - czytamy w komentarzach. Zresztą, co tu dużo pisać, zobaczcie zdjęcia i oceńcie sami.

Paszporty Polityki 2023. Kto wygrał? Oto laureaci we wszystkich kategoriach

Kto zdobył i odebrał nagrodę na gali Paszporty Polityki 2023? Oto lista laureatów, czyli zwycięzców we wszystkich kategoriach.

Kategoria "Film": Paweł Maślona za "Kos"

Kategoria "Teatr": Katarzyna Szyngiera za"1989"

Kategoria "Kultura cyfrowa": Studio Starward Industries

Kategoria "Sztuki wizualne": Marta Nadolle

Kategoria "Książka": Jacek Świdziński za "Festiwal"

Kategoria "Muzyka poważna": Karolina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki

Kategoria "Muzyka popularna": Hania Rani

Paszport Czytelników: Łona

Nagroda specjalna "Polityki" w kategorii "Kreator Kultury": Józef Hen

