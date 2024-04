Tajemnice gwiazd telewizji i estrady lat 90. Trafankowska, Kaczmarski, Skrybant-Dziewiątkowska i Butruk. Niezapomniani

Andrzej Piaseczny zdjął opatrunek z oczu, a my przeżyliśmy szok. Nie do wiary, jak teraz wygląda!

Daria Trafankowska (1954-2004)

9 kwietnia minęło 20 lat od śmierci Darii Trafankowskiej, słynnej Dusi. Najbardziej znana była ona z serialu "Na dobre i na złe", gdzie grała Danutę Dębską-Tretter, siostrę oddziałową. Aktorce urodzonej w Poznaniu popularność przyniosły także role w serialach "Polskie drogi" i "Dom". Rozpoznawalność zyskała także dzięki programowi dla młodzieży "Szalone liczby", który prowadziła w TVP2 w latach 1995-1999 razem z aktorem Januarym Brunovem.

Trafankowska zmarła na raka trzustki w wieku 50 lat i została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. Nie pomogła nawet nowoczesna terapia, na którą Trafankowska wyjechała od Austrii, a fundusze były zbierane na specjalnych koncertach charytatywnych. Oprócz strasznej choroby, musiała zmagać się także z dramatami życiowymi i finansowymi. Znajomi mówili o niej „chodzące dobro”, ale aktorce nie zawsze było do śmiechu. Los okrutnie ją doświadczał, gdy była w ciąży, jej dawny ukochany zmarł tragicznie. Później spotkał ją bolesny rozwód z mężem, reżyserem Waldemarem Dzikim, z którym miała syna Wita, znanego dziennikarza muzycznego.

Na studiach związała się z idolem nastolatek Jackiem Zejdlerem (1955-1980), który był gwiazdą młodzieżowych seriali. Zagrał m.in. w "Stawiam na Tolka Banana". Choć stanowili zgodną i piękną parę, rozstali się. Była w ciąży, gdy dostała od dawnego ukochanego, niepokojący list. - Poruszający, emocjonalny ton tego listu był dość zagadkowy. Trudno było zrozumieć, co jest przyczyną załamania autora. Duśka chciała zaraz odpisać, ale pochłonęły ją emocje przedpremierowe, odłożyła więc odpowiedź na potem. Ale potem już nie było. W parę dni po premierze "Braci Karamazow" usłyszała w garderobie rozmowę dwóch kolegów. Mówili o samobójczej śmierci młodego aktora. W pewnym momencie wymienili jego nazwisko. Duśka była pewna, że to przypadkowa zbieżność nazwisk. 'O kim mówicie?' – spytała. 'O Jacku'. Jego spektakularna śmierć w sylwestrową noc wstrząsnęła Duśką" - napisała Hanna Karolak w książce "Duśka. Opowieść o Darii Trafankowskiej". Zejdlera znaleziono 2 stycznia 1980 roku w śpiworze przy przy otwartym piekarniku kuchenki gazowej. Przez lata narosło wiele teorii na temat jego przedwczesnej śmierci.

Po rozwodzie z Waldemarem Dzikim (1956-2016), z którym była 15 lat, została sama z synem. Reżyser związał się z dużo młodszą aktorką, Małgorzatą Foremniak. Na domiar złego na wylew zmarł jej tata, a mama zachorowała na poważną niewydolność krążenia. Zanim Trafankowska dostała rolę w kultowym serialu TVP2, zmagała się z ogromnymi problemami finansowymi. Leczenie mamy kosztowało fortunę. - Bywało, że nie miałam na chleb i idąc ulicą, modliłam się o to, by znaleźć choć 10 złotych – mówiła aktorka w jednym z wywiadów.

Jacek Kaczmarski (1957-2004)

Dzień po Trafankowskiej zmarł Jacek Kaczmarski, legendarny bard "Solidarności". Pieśniarz miał niezwykle barwne życie. Był synem malarza Janusza Kaczmarskiego, którego siostrą była znana śpiewaczka Bogna Sokorska, matka Sylwii Sokorskiej-Korzyńskiej, żony kompozytora Andrzeja Korzyńskiego. Cała czwórka pochowana jest na Powązkach Wojskowych.

Gdy Kaczmarski był z trasą koncertową we Francji, w Polsce ogłoszono stan wojenny, muzyk pozostał na Zachodzie. Mieszkał m.in. w Monachium, gdzie był członkiem Redakcji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W 1990 roku powrócił do Polski. Mimo sukcesów zawodowych, mierzył się w życiu osobistym z alkoholizmem oraz problemami finansowymi. W roku 1995 Jacek Kaczmarski wraz z drugą żoną Ewą i 7-letnią córką Patrycją Volny, dzisiaj znaną aktorką, osiedlił się w Australii. To właśnie tam dowiedział się, że ma raka przełyku. Nie zdecydował się na zabieg wycięcia ognisk nowotworu ze względu na złe rokowania operacyjne, stosował alternatywne metody leczenia w Centrum Rehabilitacji i Regeneracji Onkologicznej w Innsbrucku. Na początku 2003 przeszedł zabieg tracheotomii. W późniejszym czasie leczył się u jednego z warszawskich znachorów, który kilka lat po jego śmierci okazał się oszustem. Kilka miesięcy przed śmiercią całkowicie stracił głos. 10 kwietnia 2004 w szpitalu w Gdańsku stracił przytomność i zmarł tego samego dnia około godziny 18:30. Przed śmiercią został ochrzczony w wyznaniu rzymskokatolickim.

Po latach wyszło, że Kaczmarski znęcał się nad swoją rodziną fizycznie i psychicznie. Miał jeszcze syna, Kosmę. Jego córka wyjawiła, że artysta był agresywnym pijakiem, który wyzywał najbliższych i bił jej matkę. Jej wywiad odbił się szerokim echem. Niektórzy mieli jednak pretensje, że córka w taki sposób przedstawiła historię wykonawcy słynnych "Murów", "Snu Katarzyny" i "Jałty". Należał do nich m.in. reżyser Andrzej Saramonowicz.

Izabela Skrybant-Dziewiątkowska (1938-2019)

Pierwszego maja 2024 roku przypada 5. rocznica śmierci Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej, wokalistki zespołu Tercet Egzotyczny, z którym była związana od początku jego istnienia, czyli od 1963 roku i wylansowała takie hity jak: "Pamelo żegnaj”, "O, Izabelo", "Kołysanka w Acapulco" i „Conga, Bonga i Cabasa” . Trzy lata wcześniej ukończyła liceum muzyczne we Wrocławiu. W latach 1961–1964 była solistką Operetki Wrocławskiej, a po zakończeniu współpracy, zadebiutowała na dużym ekranie, grając u Wojciecha Hasa w "Rękopisie znalezionym w Saragossie". Po 50 latach wróciła do filmu i wystąpiła w "Obywatelu", grając postać znanej wokalistki.

Jej mężem był zmarły w 2002 roku Zbigniew Dziewiątkowski (1931-2002), założyciel i gitarzysty Tercetu Egzotycznego. Pomimo śmierci męża nie rozwiązała zespołu i zaprosiła do współpracy dwóch nowych muzyków – basistę bluesowego Włodzimierza Krakusa i gitarzystę jazzowego Janusza Konefała. Grupa rozwiązała się po śmierci piosenkarki. Wcześniej trzon zespołu stanowili nieżyjący już Mieczysław Metelski (1931-2013) i Zbigniew Adamkiewicz (1946-2001). Skrybant-Dziewiątkowska z mężem miała dwie córki, Annę i Katarzynę. 40-letnia Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko podobnie jak mama także jest wokalistką oraz kompozytorem. Od 2010 wykłada na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii.

Druga z jej córek, Ania, gdy miała 12 lat zachorowała na raka wątroby. Mimo że, był to bardzo ciężki przypadek chemioterapia przyniosła całkowite wyleczenie nowotworu. Pani Izabela nie miała już tyle szczęścia, Zmarła na raka trzustki. Z uwagi na to, że kilka lat wcześniej miała wszczepiony rozrusznik serca, nie mogła być operowana.

O tym, że ma nowotwór dowiedziała się przez przypadek, po występie na festiwalu w Opolu w 2017 roku. - Dowiedziałam się, że mam raka trzustki. Nie załamałam się, od razu powiedziałam profesorowi: niemożliwe – nie miałam raka, nie mam i mieć nie będę. Nie dopuszczałam do siebie myśli, że ten rak jest we mnie – przyznała otwarcie. - Wszyscy mi mówili: Iza, jaka ty jesteś żółta na twarzy. Ja tego nie widziałam. Myślałam, że jestem tak pięknie opalona. Na następny dzień po festiwalu pojechałam do lekarza i okazało się, że mam żółtaczkę. Pogotowie mnie zabrało z przychodni do szpitala, zrobili wszystkie badania i okazało się, że oprócz żółtaczki mam raka: 10 tys. komórek nowotworowych na badaniach wykazało – dużo, bardzo dużo. Tak więc tego raka wykryli mi przy okazji - dodała.

Co ciekawe to nie były wszystkie jej problemy zdrowotne. Wiele lat wcześniej, podczas trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych w 1984 roku uległa wypadkowi i straciła dwa palce u prawej dłoni. Od tego momentu nosiła protezy palców.

- Chciałam się poprawić w busie, złapałam się ramy drzwi, a nie było tej gumy. Mówię: "Koledzy, jedziemy", ten kolega z przodu - bach - drzwi zasunął. Palców dosłownie nie ma! Zaraz przyjechało pogotowie. Ja wtedy mówię do chłopaków: "Wody!" (bo Zbyszek, mój mąż, płakał). Chciałam się napić, a oni przynoszą kubek i chlusnęli mi w twarz. Wtedy ja krzyknęłam: "Jezus Maria, makijaż mi polali". Ale człowiek jest pusty! - wspomina Skrybant-Dziewiątkowska. Gwiazda Tercetu Egzotycznego spoczęła obok swojego ukochanego męża na Cmentarzu Ducha Świętego we Wrocławiu.

Andrzej Butruk (1964-2011)

Ten aktor, lektor, satyryk i piosenkarz, najbardziej znany był z KOC-a, czyli Komicznego Odcinka Cyklicznego, gdzie wcielał się w pana poetę oraz pokazywał rebusy. 4 maja Andrzej Butruk obchodziłby 60. urodziny. Był także wokalistą w satyrycznym zespole Grzegorza Wasowskiego i Mieczysława Szczęśniaka T-raperzy znad Wisły. Widzowie kojarzyli także jego głos, zapowiadał filmy i reklamy w TVN7.

Andrzej Butruk był absolwentem PWST w Warszawie i po studiach występował w Teatrze Studio w Warszawie. Zagrał w takich produkcjach jak: "Czterdziestolatek. 20 lat później", "Klan", "Ekstradycja 3", "Chłopaki nie płaczą" i "Na dobre i na złe". Kandydował nawet bez powodzenia do Sejmu z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, czyli ugrupowania, którego posłami byli Krzysztof Ibisz, Janusz Rewiński i Leszek Bubel.

Z żoną Aleksandrą, córką aktora Andrzeja Zaorskiego (1942-20121) miał dwóch synów: Jana i Franciszka. Janek Butruk poszedł w ślady taty i dziadka i także został aktorem. Widzowie mogą go kojarzyć m.in. z roli w serialu "Młody Piłsudski" oraz filmu "Orzeł. Ostatni patrol". Andrzej Butruk zmarł po długiej chorobie i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli.