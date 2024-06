Rozebrana Romanowska pławi się w basenie 

Lara Gessler zaliczyła sromotną wpadkę. Wszyscy ludzie na pokazie to widzieli

Elżbieta Romanowska w ostatnim czasie ma się z czego cieszyć. Jako Aldona Grzelak w "Barwach szczęścia" aktorka zdobyła wielką sympatię fanów. Kolejną propozycję, zastąpienia Katarzyny Dowbor w programie "Nasz nowy dom" Romanowska przyjęła i stała się gwiazdą pierwszej wielkości. W pewnym momencie pojawiły się nawet zdjęcia, na których widać było, że aktorka mocno schudła i zmieniła się prawie nie do poznania. Teraz Romanowska pokazała się w pełnej krasie z okazji swoich 41. urodzin.

- Bonjour! Taki jest dzisiaj zwariowany dzień, u nas się dużo dzieje - tak Romanowska zaczęła opowiadać na swoim profilu na Instagramie, jak bardzo jest jej dobrze w urodziny. - To jest cudowny czas! Ja wam z całego serca dziękuję za ogrom życzeń, które od was dostałam. Ukochuję was najmocniej, jak tylko mogę!

Na filmiku, który Romanowska zamieściła na swoim profilu na Instagramie widzimy ją prawie nagą. Gwiazda pławi się w basenie, a największa część jej stroju to... kapelusz i okulary. Aktorka ma na sobie kuse bikini, które skrywa się pod basenową wodą. Zobacz w naszej galerii zdjęć jak wygląda Ela Romanowska w dniu swoich 41. urodzin!

Romanowska w filmiku ujawniła, że aktualnie przebywa we Francji i cieszy się tamtejszym słońcem. - Ja wam dzisiaj ślę to francuskie słońce! - ogłosiła Romanowska na Instagramie.

Pod filmem Romanowskiej oczywiście posypały się życzenia urodzinowe. Wśród nich wiele ciepłych słów od innych gwiazd, które wyraźnie lubią koleżankę po fachu.

mikolaj_krawczyk_official: Sto lat Kochana!!!🎉🎂😘 Ściskamy cię urodzinowo!!!🤗 Spełniaj swoje marzenia z radością i uśmiechem😃🤪🙌🏻❤️

katarzynazielinska: Sto lat Elka!

aniapastuszka_official: Kochana!!! Najlepszego ! Jesteś cudowna ❤️ i nigdy się nie zmieniaj! Uwielbiam Cię ❤️

kinga_zawodnik_official: Kochana, jeszcze raz samych cudowności w życiu 💚💚💚

Oczywiście Romanowskiej nie zawiedli też fani i przyjaciele.

- Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 🌹🌹🌹

- Pięknych nocy i dni ELU 🥳🎈💃🌷❤

- Eluniu ❤️, szczęśliwa Bądź i spełniaj Swe marzenia ❤️❤️❤️

- Wszystkiego najlepszego, z okazji urodzin. Dużo zdrowia, spełnienia marzeń, nawet tych najskrytszych. Wielu, wielu, wielu, sukcesów. Ale przede wszystkim, życzę Tobie bardzo dużo ,dużo zdrowia. Bo jak wiadomo, zdrowie jest najważniejsze. Wszystkiego najlepszego, życzy Szymon❤️💋🌷🌹💐

