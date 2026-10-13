Tak zmienił się Tomasz Włosok. Jego metamorfoza zwala z nóg

Z twarzy chłopaka z sąsiedztwa w jednego z najbardziej charyzmatycznych aktorów swojego pokolenia. Tomasz Włosok przez lata przeszedł niewiarygodną przemianę, a jego wizerunek ewoluował równie dynamicznie, co jego kariera. Od gładko zaczesanych włosów w serialach obyczajowych, przez ostre cięcie w rolach gangsterów, aż po fizyczną transformację na potrzeby ringu bokserskiego.

Każda kolejna rola odciskała piętno nie tylko na jego warsztacie, ale i wyglądzie. Zmieniał fryzury, zapuszczał zarost, budował masę mięśniową, by po chwili znów zaskoczyć ascetycznym wizerunkiem. Czy jest w polskim kinie drugi aktor, który tak odważnie bawi się swoim emploi?

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Tak zaczynał Tomasz Włosok. Pamiętacie go z tych seriali?

Zanim jego nazwisko stało się synonimem mocnego, bezkompromisowego kina, Tomasz Włosok szlifował swój talent w popularnych produkcjach telewizyjnych. Widzowie mogli go kojarzyć z seriali "Pierwsza miłość" czy "M jak miłość", gdzie wcielał się w role, które dziś wydają się być z zupełnie innego świata.

Jednak już wtedy, tuż po ukończeniu krakowskiej szkoły teatralnej w 2016 roku, pokazał, że mierzy znacznie wyżej. Zadebiutował na dużym ekranie w filmie Macieja Pieprzycy "Jestem mordercą", a chwilę później pojawił się u samego Andrzeja Wajdy w jego ostatnim dziele, "Powidoki". To był dopiero początek.

Ten jeden moment w karierze Tomasza Włosoka zmienił wszystko

Choć jego filmografia pęczniała w imponującym tempie, prawdziwy przełom nadszedł kilka lat później. Rola charyzmatycznego i niebezpiecznego "Waldena" w filmie "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" katapultowała go do aktorskiej ekstraklasy. To właśnie ten występ przyniósł mu nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i udowodnił, że drzemie w nim niezwykły potencjał.

Publiczność oszalała na jego punkcie, a krytycy byli zgodni. Włosok nie grał gangstera, on nim po prostu był. Ta kreacja na stałe wpisała się w kanon polskiego kina i otworzyła mu drzwi do kolejnych wielkich ról, w tym postaci Nikodema Skotarczaka w "Jak pokochałam gangstera".

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Nie tylko gangster. Głośne role Tomasza Włosoka, które wywołały dyskusję

Tomasz Włosok szybko udowodnił, że nie da się go zaszufladkować. Aktor nie bał się ról wymagających i kontrowersyjnych. Jego kreacja strażnika granicznego w głośnym filmie Agnieszki Holland "Zielona granica" z 2023 roku wstrząsnęła widzami i przyniosła mu prestiżową Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.

Zaledwie rok później, w 2024 roku, przeszedł kolejną spektakularną transformację, wcielając się w legendarnego boksera Jerzego Kuleja w filmie "Kulej. Dwie strony medalu". Ta rola wymagała od niego nie tylko aktorskiej wrażliwości, ale i żelaznej dyscypliny fizycznej. Był to kolejny dowód na to, że dla Włosoka nie ma rzeczy niemożliwych.

Życie prywatne Tomasza Włosoka. U boku tej aktorki znalazł szczęście

Mimo rosnącej popularności i intensywnej pracy na planach filmowych, Tomasz Włosok chroni swoje życie prywatne. Od lat tworzy zgrany duet z aktorką Malwiną Buss. Para unika blasku fleszy, skupiając się na budowaniu trwałej relacji z dala od medialnego zgiełku.

W 2019 roku ich rodzina powiększyła się o córkę Jagodę, natomiast w czerwcu 2026 roku aktorska para poinformowała, że oczekuje narodzin drugiej pociechy. Aktor wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rola ojca i stabilizacja, którą daje mu rodzina. To właśnie ona jest jego bezpieczną przystanią po wcielaniu się w tak skrajne i wyczerpujące emocjonalnie postacie.

Ile lat ma dziś Tomasz Włosok? Zobaczcie, jak wygląda w 2026 roku

Tomasz Włosok urodził się 13 października 1990 roku, co oznacza, że w tym roku skończy 36 lat. Patrząc na jego dotychczasową drogę, trudno uwierzyć, jak wiele osiągnął w tak młodym wieku. Dziś jest jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Polsce, a jego kalendarz pęka w szwach od nowych projektów.

Jak bardzo zmienił się od czasów pierwszych ról? Która jego stylizacja zaskoczyła Was najbardziej? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie prześledzić niezwykłą metamorfozę Tomasza Włosoka na przestrzeni lat. Te zdjęcia to prawdziwa podróż w czasie.