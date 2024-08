Tak teraz wygląda 16-letni syn Dominiki Ostałowskiej. Po pulchnym chłopcu nie ma ani śladu

Marina Szczęsna chce raz liznąć luksusu. Nie wrócą do Polski

"Wszyscy myślą, że mamy super życie, ale nie jest tak do końca"

To ona zrobiła miejsce dla Dowbora w śniadaniówce TVN. Tak zareagowali na jej odejście

"Mam sporo do powiedzenia"

Syn Ostałowskiej to teraz niezłe ciacho!

Dominika Ostałowska jest niezmiennie niekwestionowaną gwiazdą "M jak miłość". Gwiazda wciela się w rolę Marty, córki najważniejszej rodziny Mostowiaków, więc dopóki będzie chciała może tam grać do końca świata i jeden dzień dłużej. Syn Ostałowskiej, Hubert Zduniak też miał okazję wystąpić w najpopularniejszej polskiej telenoweli.

Zagrał Piotrusia w "M jak miłość"

Zduniak w "M jak miłość" zagrał przez chwilę Piotrusia, znienacka ujawnionego syna Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek), ówczesnego męża Marty. Wtedy na ekranie - i jeszcze długo później - widzieliśmy pulchnego chłopczyka z niewinną twarzyczką. Ale teraz ten chłopak zmienił się nie do poznania - zobacz to w naszej galerii zdjęć.

Hubert Zduniak najwyraźniej aktorską pasję odziedziczył po sławnych rodzicach. Dominika Ostałowska i jej były mąż Hubert Zduniak zarazili dziecko miłością do zawodu aktora. Syn gwiazd wprawdzie nie dostał szansy rozwinięcia swojej roli i umiejętności aktorskich w "M jak miłość", ale zawitał do obsady innego serialu. Dwa lata temu syn Ostałowskiej dołączył do obsady serialu "Na Wspólnej".

"Mam nadzieje że nikt mi głowy nie utnie"

Mam przyjemność przekazać wam, że zacząłem już zdjęcia do "Na wspólnej" .Mam nadzieje że nikt mi głowy nie utnie. Bo w sumie nie wiem czy mogę już o tym mówić. Ale na pewno jeszcze spróbuję się znowu uaktywnić na tej stronie - pisał Zduniak na swoim profilu na Facebook-u.

Jak potoczy się dalsza kariera aktorska syna Ostałowskiej jeszcze nie wiadomo, ale pewne jest, że Zduniak nie zaprzestanie próbować.

Tak teraz wygląda syn Ostałowskiej

Na jego profilu na Instagramie pojawił się jego krótki film promujący jeden z projektów muzycznych. To właśnie przy tej okazji można było uchwycić zdjęcia, na których widać, że 16-letni dziś Zduniak wyrósł na "prawdziwe ciacho"!