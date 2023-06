Izabela Kuna narzekała na to, że mężczyźni się za nią nie oglądają

Izabela Kuna sławę zyskała dzięki rolom w filmie "Pokaż, kotku, co masz w środku" czy serii "Listy do M". Oprócz tego aktorka występowała w najpopularniejszych polskich serialach, takich jak "Klan" czy "Barwy szczęścia". Aktorka dwa lata temu w rozmowie z Żurnalistą narzekała, że mężczyźni nie zwracają już na nią takiej uwagi jak dawniej. - Ja potrzebuję tego do życia, to jest jakieś atawistyczne. To znaczy nie jest tak, że mężczyźni się za mną w ogóle nie oglądają, ale na pewno robią to rzadziej, niż kiedyś. Jest mi przykro, jest mi w ku**ę przykro" - wyznała z przymrużeniem oka Izabela Kuna. Na pewno, gdy panowie zobaczą najnowsze zdjęcie aktorki, nie będą mogli od niej oderwać wzroku. Izabela Kuna jest totalnie odmieniona!

Odmieniona Izabela Kuna. Fani oszaleli!

53-letnia gwiazda podzieliła się swoją wielką radością z internautami. - Zaczęliśmy! Ruszyły zdjęcia do serialu "Klara". Jestem Wzruszona Podniecona Gotowa Na Wszystko! Życzę Sobie i Całej Ekipie Siły i Spełnienia Marzeń Tych Dziecięcych i Tych Dorosłych! Dużo Zdrowia Pracy i Przyjemności! - napisała Izabela Kuna na Instagramie. Użytkownicy portalu błyskawicznie zareagowali na wpis. "Jaka piękna", "pięknie", "mega" - to tylko niewielka część komentarzy. Nie ma wątpliwości, że w nowej fryzurze i ze swoim przepięknym firmowym uśmiechem aktorka wygląda po prostu obłędnie. Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmieniła się gwiazda polskich filmów i seriali. Na slajdzie numer 8 zobaczysz, jak wygląda podniecona Izabela Kuna.