Rozstanie tuż przed startem programu "Taniec z gwiazdami"

Beata Tadla i Jarosław Kret byli uczestnikami uczestnikami 21. edycji (8. w Polsacie) programu "Taniec z gwiazdami". Zakontraktowanie obojga celebrytów wzbudziło wielkie zainteresowanie, bowiem prezenterka i pogodynek byli parą w życiu prywatnym. Tuż przed startem "Tańca z gwiazdami" jednak ich związek się zakończył. - Ja mam swój własny dom na warszawskiej Starówce, Beata ma swój gdzie indziej. Nie chcę wnikać w szczegóły i o tym opowiadać, ale tak wygląda nasze życie. Każdy z nas ma swoje - wyjawił Jarosław Kret w rozmowie z "Faktem". Sensacyjne rozstanie okazało się prawdą. Na dodatek pogodynek sugerował, że to on załatwił Beacie Tadli udział w programie "Taniec z gwiazdami". Zemsta od losu była dla Jarosława Kreta okrutna. Prezenter na parkiecie prezentował się fatalnie i błyskawicznie odpadł z turnieju. Z kolei Beata Tadla olśniła widzów i jurorów i w pięknym stylu wygrała program.

Beata Tadla i Jarosław Kret walczyli w sądzie

Wcześniej jednak dziennikarka przeszła do kontrataku. Pokazała nagranie ogrodu zniszczonego przez... krety. - Marnie to wygląda... Czas na wiosenne porządki nie tylko w domu - skomentowała wymownie Beata Tadla. Tego typu zaczepki można jednak traktować z przymrużeniem oka. Prawdziwa wojna Jarosława Kreta z prezenterką wybuchła na innym polu. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Według krążących w mediach informacji, pogodynek chciał od Beaty Tadli 156 tysięcy złotych, które przeznaczył na spłatę kredytu domu, w którym razem z nią mieszkał. Sprawa trafiła do sądu. Wydawało się, że ta batalia trwać będzie w nieskończoność. Jednak już w 2024 roku tygodnik "Rewia" podał, że "18 stycznia sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania". Z kolei Pomponik donosił, że kolejna rozprawa miała odbyć się 24 stycznia, ale Jarosław Kret "wycofał pozew przeciw byłej ukochanej".

Beata Tadla wyszła za mąż, Jarosław Kret nie zmienił stanu cywilnego

Beata Tadla po rozstaniu z Jarosławem Kretem wyszła za Michała Cebulę. Mężczyzna jest postacią z wielkiego świata biznesu. Gdy brał ślub z dziennikarką, był wiceprezesem zarządu ds. pracowniczych w spółce skarbu państwa Enea Operator. - Powiedziałam TAK. Jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie obok najwspanialszego mężczyzny. Dziękuję moim najbliższym, że byli z nami - pisała podekscytowana prezenterka w 2021 roku. Z kolei Jarosław Kret nadal nie zmienił swojego stanu cywilnego. Związany był z 27 lat młodszą Kariną Zuchorą, a potem wrócił do swojej dawnej miłości - indyjskiej aktorki Tannishthy Chatterjee. - W moim życiu jest taka wieczna miłość, która mieszka w Indiach. Jest mądra, piękna, ale przede wszystkim ma piękne wnętrze. Stara miłość nie rdzewieje - mówił pogodynek "Twojemu Imperium".

