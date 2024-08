To już pewne! Znany youtuber dołącza od ekipy "The Voice of Poland". Jest oficjalna informacja

Taniec z Gwiazdami 15 rusza 15 września 2024 roku. Nowe odcinki będzie można oglądać od tego czasu w każdą niedzielę o godz. 20:00 w telewizji Polsat. Piętnasta edycja popularnego programu obfituje w wiele gwiazd: zarówno tych z młodszego, jak i starszego pokolenia. O kryształową kulę i nagrodę pieniężną powalczą: aktor Rafał Zawierucha, aktorka Anna Maria Sieklucka, influencerka Julia Żugaj, aktor Filip Bobek, wokalistka Natalia Nykiel, były piłkarz i trener Piotr Świerczewski, aktor Michał Meyer, aktorka Olga Bończyk, wokalista Filip Lato, aktorka Vanessa Aleksander, wokalistka Majka Jeżowska oraz aktor Maciej Zakościelny. I choć do wystartowania programu jeszcze nam trochę zostało, to już teraz w sieci rozpoczynają się pierwsze typowania zwycięzcy lub zwyciężczyni. Na prowadzenie, jak się okazuje, wychodzą dwie panie: bardzo różne od siebie. Chodzi o Julię Żugaj oraz Majkę Jeżowską. Tą pierwszą okrzyknięto nawet "drugą Roxie Węgiel", która ma szansę odnieść podobny sukces, co jej koleżanka w zeszłej edycji. Iwona Pavlović zabrała nawet na ten temat głos.

Taniec z Gwiazdami: Julia Żugaj będzie "drugą Roxie Węgiel"?! Wiemy, kto jest faworytem 15. edycji

Julia Żugaj to internetowa celebrytka, która tańczy, śpiewa, gra i recytuje. Największą popularność zyskała za sprawą udziału w projekcie "Team X", ale na dobre rozkręciła karierę w sieci własnymi siłami. Na "obozy z Julką Żugaj" drzwiami i oknami pędzą tłumy najmłodszych, a o znajomość z tą dziewczyną został nawet kiedyś zapytany sam Robert Lewandowski. W mediach społecznościowych już okrzyknięto ją "drugą Roxie Węgiel", tym bardziej, że Julia Żugaj ponoć świetnie tańczy, więc program "Taniec z Gwiazdami", którego była przez wiele lat fanką, jest dla niej wręcz stworzony. Głos na jej temat zabrała nawet Iwona Pavlović, którą "Świat Gwiazd" zapytał o zdanie w tej kwestii.

- Julia jest dla mnie nowością, nie będę kłamać, że ją znałam, bo nie znałam jej. Ale z tego co wiem, jej zasięgi są tak olbrzymie, cudowne i fantastyczne, że na pewno zna ją całe młode pokolenie. Dobrze! Mam nadzieję, że do tak pięknego programu siądzie do telewizora młody widz i na to też liczymy - powiedziała Iwona Pavlović.

Z drugiej strony wśród faworytów do kryształowej kuli 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" jest też artystka starszego pokolenia - Majka Jeżowska. Ona również wymieniana jest jako pretendentka do zwycięstwa. Czy i tym razem, podobnie jak w 14. edycji, młoda uczestniczka będzie musiała obejść się smakiem i oddać pole starszemu pokoleniu? A może wygra ktoś zupełnie inny, niespodziewany? Wkrótce będziemy mieli okazję się przekonać. Tymczasem zachęcamy do zagłosowania w naszej sondzie - możecie wybrać swojego faworyta lub faworytkę.

Zobacz galerię zdjęć: Już wiadomo, kto wystąpi w Tańcu z gwiazdami! Mamy listę

Sonda Kto Twoim zdaniem wygra 15. edycję programu "Taniec z Gwiazdami"? Rafał Zawierucha Anna Maria Sieklucka Julia Żugaj Filip Bobek Natalia Nykiel Piotr Świerczewski Michał Meyer Olga Bończyk Filip Lato Vanessa Aleksander Majka Jeżowska Maciej Zakościelny