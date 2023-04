"Taniec z Gwiazdami" wraca do Polsatu! To na nich zależy Miszczakowi. Padły pierwsze nazwiska!

"Taniec z gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych polskich programów telewizyjnych. Pierwszy raz pojawił się w 2005 roku na antenie telewizji TVN. Od 2014 roku show przejęła stacja Polsat – od tego czasu powstało tam trzynaście edycji programu. Widzowie zamarli, jak po przejściu do Polsatu byłego dyrektora programowego, Edwarda Miszczaka gruchnęła informacja, że nie będzie na wiosnę kolejnej edycji programu. Fani tanecznego show mogą jednak odetchnąć. Program ma wrócić już jesienią! Padają już nawet pierwsze nazwiska. Poznajcie szczegóły!

Oni mogą wystąpić w "Tańcu z gwiazdami"! "Jakby ich matki spotykały się na widowni, to byłby hit"

Produkcja ma się już podobno kontaktować z potencjalnymi uczestnikami. Na razie najbardziej zależałoby im na dwóch gwiazdach młodego pokolenia. Jak donosi "Plotek" Edwardowi Miszczakowi zależy na przyciągnięciu nowej widowni, a to mogą zrobić: Allan Krupa, syn Edyty Górniak, a także Leon Myszkowki, syn Justyny Steczkowskiej.

- Allan Krupa wystąpi w programie za dobre pieniądze. W Polsacie wierzą, że jego udział jest przesądzony. On też ma taką nadzieję, bo negocjacje idą w dobrym kierunku. Edward Miszczak jednak uważa, że sam syn Górniak to za mało i dla podniesienia emocji trzeba też na parkiet ściągnąć Leona Myszkowskiego. Jakby ich matki spotykały się na widowni, to byłby hit. Produkcja bardzo tego chce - mówi informator Plotka.

Allan Krupa w "Tańcu z Gwiazdami"? Mamy jego stanowisko!

W rozmowie z "Super Expressem", Allan Krupa nie wykluczał udziału w show. Jak sam jednak zaznaczył, musiałby dostać odpowiednie wynagrodzenie. - Zapytany przez nas, czy przyjmie ofertę stacji, mówi wprost: Za dobrą sumę - zdecydowanie. Tylko głupi by pogardził takimi pieniędzmi. Chyba, że miałbym się rozebrać i tańczyć nago. Poza tym jestem otwarty na propozycje – słyszymy.

A Wy chcielibyście zobaczyć Edytę Górniak i Justynę Steczkowską na widowni "Tańca z Gwiazdami?

