Tiktoker pokazał ceny na jednym z jarmarków bożonarodzeniowych. Internauci w szoku!

Tylko u nas! Piotr Mróz zdradza co go łączy z gwiazdą "Rolnik szuka żony"!

Małgorzata Rozenek-Majdan ściśnięta do granic możliwości. Zrobiła, co się dało, aby mieć tak wąską talię! Brylowała na czerwonym dywanie

Jarmark bożonarodzeniowy w Poznaniu. Ceny szokują!

Na ulicach coraz częściej widać, że święta są już blisko! W galeriach pojawiają się już choinki, świąteczne iluminacje, czy reklamy z Mikołajami. Nie może też zabraknąć prawdziwych jarmarków bożonarodzeniowych! W wielu miejscach w Polsce już otworzyły się pierwsze z nich.

Jeden z tiktokerów wybrał się stolicy Wielkopolski, aby sprawdzić, co ciekawego można dostać w lokalnych budkach z jedzeniem. Internauci byli w szoku, gdy dowiedzieli się, jakie kwoty trzeba tam zapłacić!

Kraków stroi się na święta Bożego Narodzenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ile kosztuje jedzenie Jarmarku Bożonarodzeniowym w Poznaniu w 2024 roku?

Na TikToku pojawiło się nagranie użytkownika o nazwie Tester Algorytmu. Influencer pojechał do Poznania, aby spróbować dań, które można znaleźć na jarmarku bożonarodzeniowym.

- Na początek wleciał bigos z chlebem oraz barszcz. Za taki bigos z dwoma kromkami chleba zapłaciłem 30 zł. (...) Bigos w ogóle niewyrazisty w smaku, zero jakiejkolwiek kwasowości, naprawdę słaby. 200 ml barszczu kosztowało mnie 15 zł i smakował jak barszcz z tych kartoników - stwierdził na nagraniu.

Później postanowił skosztować pajdy ze smalcem z ogórkiem kiszonym. To kosztowało go również 15 zł. Na koniec spróbował też pierogów, które kosztowały 28 zł za 8 sztuk. Niestety, tiktoker był bardzo rozczarowany smakiem i jakością poszczególnych produktów. Jedyną rzeczą, która rzeczywiście go urzekła, były grillowane serki z żurawiną. Ich cena to 7 zł.

- Serek przygrillowany, do tego ta słodka żurawina idealnie się tu wpasowuje. Polecam - ocenił Tester Algorytmu.

Na koniec filmiku tiktoker pokazał ceny różnych innych produktów, które także można kupić na jarmarku bożonarodzeniowym. Z cennika możemy się dowiedzieć, że churrosy kosztują 30 zł, a frytki belgijskie 19 lub 22 złote. Kiełbasa z chlebem i sosem to koszt 35 zł, szaszłyk 50 zł, żurek jest w cenie 30 zł, golonka z pieczywem kosztuje 55 zł, a karkówka sprzedawana jest za 45 zł.

Internauci oburzeni cenami na jarmarkach

Film bardzo szybko stał się viralem i ma już ponad milion wyświetleń. Pojawiło się pod nim mnóstwo reakcji, udostępnień oraz komentarzy. Nie wszystkie były jednak pochlebne.

Internauci od razu zaczęli krytykować ceny dań:

- Te ceny to jakiś żart...; Ceny na jarmarkach to żart w dodatku strasznie nieśmieszny; To już wolę iść do jakieś restauracji; Błagam drożej niż w Irlandii; Drogo i niesmaczne. Nikomu nie polecam; O oscypki już drożej niż w górach – czytamy w komentarzach pod filmikiem.