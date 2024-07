To już nie są plotki! Lady Gaga „wygadała” się przed znanym politykiem!

Wychodzi na to, że Lady Gaga znalazła miłość swojego życia i jest gotowa pójść o krok dalej w swoim związku. Radosną nowinę przekazała… przypadkowo. Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 artystka w rozmowie z premierem Francji „wygadała się”, że zmieniła status związku na „zaręczona”. Wszystko uwiecznione zostało na filmiku, który natychmiast stał się viralem!

Lady Gaga szczęśliwie zakochana. Kim jest jej partner?

Partnerem jest przedsiębiorca i inwestor technologiczny Michael Polansky. Mężczyzna jest absolwentem Harvardu, gdzie skończył matematykę i informatykę. Oprócz wielu biznesów, które prowadzi, jest także znanym filantropem. Jest współzałożycielem fundacji, która wspiera działania w zakresie m.in. sztuki. Zasiada także w zarządzie instytutu Parker Institute for Cancer Immunotherapy, który sponsoruje badania nad leczeniem chorób nowotworowych.

Para jest ze sobą od 2020 roku. To właśnie wtedy podczas sylwestrowej imprezy w Las Vegas po raz pierwszy zostali sfotografowani podczas namiętnego pocałunku. Później potwierdzili swój związek. Od tego czasu są nierozłączni. Magazyn „People” twierdził, że choć nie śpieszyli się z zaręczynami, to już zachowywali się „jak małżeństwo”.

Lady Gaga była wielokrotnie zaręczona

To nie pierwsze zaręczyny w karierze artystki. Pierwszy pierścionek dostała od przystojnego aktora i modela Taylora Kinneya, który wystąpił w teledysku artystki do utworu „You and I”. Para zaręczyła się w walentynki 2015 roku, ale niestety miłość nie przetrwała.

W 2017 roku Gaga szukała pocieszenia w relacji z Christianem Carino, agentem gwiazd. O jej kolejnych zaręczynach dowiedzieliśmy się rok później. Niestety, kilka miesięcy po ogłoszeniu radosnej nowiny agent artystki potwierdził, że para rozstała się.

Miejmy nadzieję, że do trzech razy sztuka!

