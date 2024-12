To on wymyślił serial "Dom". Janusz Gazda nie żyje

Tadeusz Chudecki stracił wszystko, co miał. Został oszukany. Co z pieniędzmi?

Nie żyje Janusz Gazda. Świat filmu zapłakał

Janusz Gazda nie żyje. Ta smutna wiadomość dotarła do mediów 18 grudnia 2024 roku za pośrednictwem portalu filmpolski.pl. Gazda był jednym z najbardziej uznanych polskich krytyków filmowych, przez lata współpracował także z TVP przy produkcji znanych seriali. To on wymyślił "Dom", można go było spotkać także na planie "Klanu", czy "Plebanii".

Film był jego pasją

Janusz Gazda założył miesięcznik "Kultura Filmowa", który później zmienił tytuł na "Film na Świecie". W latach 1992-1997 dziennikarz pełnił funkcję redaktora naczelnego "Kwartalnika Filmowego". W swojej [pracy Gazda koncentrował się na popularyzacji filmu jako ważnego elementu kultury.

Janusz Gazda współpracował z TVP przez długie lata. Krytyk brał udział w tworzeniu kultowych hitów, takich jak seriale "Klan", "Plebania" oraz "Twarze i maski". Jednak w pamięci wszystkich Gazda pozostanie jako ten, który wymyślił s serial "Dom". Tak wspominał to wydarzenie, które zmieniło życie nie tylko wielu osób, ale i przeszło do historii TVP, Andrzej Mularczyk w audycji Haliny Szopskiej w Polskim Radiu w 1985 r.

"Dom'" to był pomysł Janusza Gazdy

Serial ''Dom'' to była propozycja Janusza Gazdy z Redakcji Filmowej Telewizji Polskiej, który zainspirował nas do napisania serialu o Warszawie w pewnym kameralnym ujęciu. I sprawa zaczęła się, jak zwykle w moim przypadku, od dokumentacji. Z powrotem grzebanie się w tym, co było wtedy — w 1945, 46., 47.,49. roku — ważne. A więc całe tygodnie spędzane nad zszywkami ''Życia Warszawy'', ''Rzeczpospolitej'' i gazet z tamtego okresu, aby nagromadzić jakiś materiał, który mógłby być fundamentem losów życia przyszłych bohaterów.

Ostatnie lata Gazdy

Serial "Dom" wyreżyserował Jan Łomnicki. Popularna seria opowiadała o losach mieszkańców kamienicy przy ulicy Złotej w Warszawie od 1945 do 1980 roku. "Dom" emitowany był na antenie TVP od 16 stycznia 1980 do 17 grudnia 2000, składał się z 25 odcinków, wyświetlanych w czterech seriach. Jest jednym z najdłuższych polskich seriali pod względem rozciągłości lat emisji premierowych odcinków (20 lat od premiery do zakończenia serialu).

Janusz Gazda w ostatnich latach życia wycofał się z aktywnej działalności zawodowej. Jego dorobek jest niezmiennie wysoko oceniany przez świat polskiej kultury, filmu i media.