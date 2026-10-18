Tomasz Marciniak z Kabaretu Nowaki niespodziewanie wrócił po 9 miesiącach! Internauci komentują

Kabaret Nowaki bez Tomasza. Musiał skupić się na swoim zdrowiu

Początek 2026 r. nie był łaskawy dla Tomasza Marciniaka, kabareciarza znanego z Kabaretu Nowaki. 13 stycznia na facebookowym profilu grupy pojawiło się zdjęcie zespołu kabaretowego i opis, który wzbudził ogromne emocje wśród fanów:

Kochani! Nowy rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami - musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie. W tym czasie na scenie towarzyszyć nam będzie Szymek Łątkowski - gość, któremu ufamy w pełni! Wiemy, że możemy liczyć na Waszą wyrozumiałość i dobre myśli! Tomciu! Kochamy Cię! Wracaj szybko!

Grupa wspierała Tomasza, jednocześnie nie przerywając pracy i pojawiając się na kolejnych występach. W połowie października Kabaret Nowaki złożył Tomaszowi życzenia urodzinowe:

Kolejna wiosna, znaczy się jesień. Tomciu, urodzinowych supermocy! Spełniania rzeczy i radości na co dzień. No i tego zdrowia, żeby nie brakło… 100 Lat Super-Tomciu! Kochamy Cię!!!

Kilka dni później, niemal dokładnie po 9 miesiącach, Tomasz zrobił wszystkim niespodziankę i dołączył do składu.

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Tomasz Marciniak wrócił do Kabaretu Nowaki? Wspólnie zapozowali do zdjęcia, fani komentują

Kilka dni po urodzinach Marciniaka na facebookowym profilu kabaretu pojawiły się zdjęcia i wieści, na które fani Nowaków czekali od dawna.

W końcu w komplecie. Wrocileeeeeeeeeeem.

Tomasz zapozował z kolegami z grupy, uśmiechał się i robił miny. Nie wspomniał o chorobie, ale miał na sobie koszulkę z logo Cancer Fighters - fundacji dla dzieci i dorosłych chorych na raka, która zyskała popularność za sprawą bardzo głośnej akcji Łatwoganga zbierającego fundusze na leczenie onkologiczne podczas kilkudniowego streamu na żywo. Fani Nowaków natychmiast rzucili się do komentowania, ciesząc się z dobrych wieści i żartując. Widać, że wszyscy bardzo tęsknili za Marciniakiem.

"Panie Tomku, tak dobrze Pana widzieć. Zdrowia dla Was wszystkich! Bądźcie już zawsze w komplecie", "Cudownie. Proszę więcej takich numerów nie robić", "Mój najlepszy kabaret, Nowaki - jedna dziewczyna i dwa chłopaki", "Zwycięskiego składu się nie zmienia, duuużo zdróweczka", "Bardzo się cieszę. Brakowało tu Pana. Mam nadzieję, że już wszystko w porządku", "Miło widzieć, wszystkiego dobrego i pozdrawiam całą ekipę", "Krystyna pewnie się stęskniła, już teraz się Pan od niej nie opędzi", "Fantastyczna wiadomość", "Dużo, dużo zdrówka, brakowało Pana do kompletu, jesteście wspaniali".

Kabaret Nowaki działa w składzie: Adrianna Borek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak. Na stronie internetowej kabaretu można znaleźć krótki opis każdego z artystów. O Tomaszu napisano:

Chłopak do rany przyłóż. Czynny piłkarz i fanatyk gier komputerowych. Cudownie wyrozumiały i taki zespołowy amant, który ze sceny wszystkie kobiety łapie za … podgardle - czyli za serce.

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