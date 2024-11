Potężna wpadka w "The Voice of Poland". Baron uśmiercił żyjącego artystę

O śmierci Olgi Bielskiej Związek Artystów Scen Polskich poinformował 25 lipca 1996 roku. Wielka aktorka ostatnie chwile spędziła ze swoim mężem Olgierdem Skirgiełło-Jacewiczem. Para mieszkała w wielkiej posiadłości nad Zalewem Zegrzyńskim.

Odeszła nagle... Była uosobieniem radości życia. Podobna, ciepła i ogromnie towarzyska. Błyskotliwa i dowcipna, o dużej inteligencji - napisał o niej Witold Sadowy.

Olga Bielska już jako dziecko marzyła, aby zostać znaną aktorką. Tuż przed wybuchem II wojny światowej jako ambitna 16-latka Olga dostała się do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie. Na swój wielki sceniczny debiut musiała jednak poczekać aż sześć lat. Dopiero po zakończeniu wojny zdała egzamin aktorski i otrzymała rolę Panny Młodej w "Weselu" wystawianym w Teatrze Polskim w Poznaniu. W tym mieście nie zagrzała jednak długo miejsca - przeniosła się do Katowic, potem do Krakowa, później do Łodzi, aż w końcu do Warszawy.

W stolicy grała przez kilkanaście lat - najczęściej można ją było zobaczyć w Teatrze Studio. Na emeryturę przeszła w 1989 roku.

To nie był jej teatr. Była nim zmęczona. Chorowała, słabła, aż w końcu zdecydowała się odejść na zasłużony odpoczynek, którego bardzo potrzebowała - mówił o niej Sadowy.

Olga Bielska zmarła tragicznie

Olga Bielska na emeryturze poczuła się lepie. Spotykała się ze znajomymi w wielkim domu nad Zalewem Zegrzyńskim. Organizowała imprezy dla bliskich. Często przyjaciele wpadali do niej na brydża. Podczas jednej z takich imprez, gwiazda postanowiła wyjść z domu i wykąpać się w pobliskim zalewie. Niestety, kiedy weszła do wody zasłabła. Kilka godzin później znaleziono jej ciało. Mąż aktorki nie mógł się pogodzić z jej śmiercią. Gwiazdor przeżył z nią prawie 50 lat. Olgierd Skirgiełło-Jacewicz odszedł 13 marca 2003 roku.

