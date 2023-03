Wielka awantura o sałatę u Katarzyny Bosackiej! Powodem jedno słowo

Katarzyna Bosacka zaliczyła wpadkę nad sałatą! Fani komentowali jeden przez drugiego! Jest wyjaśnienie

Kto by pomyślał, że przez sałatę może wybuchnąć internetowa kłótnia?! A jednak tak się właśnie stało na instagramowym koncie Katarzyny Bosackiej! Znana gwiazda telewizji opublikowała film, na którym prezentuje, w jaki sposób powinno się przechowywać sałatę tak, by dłużej zachowała świeżość i zdrowotne walory. Zdawałoby się, ze trudno tutaj dopatrzeć się czegoś kontrowersyjnego. A jednak jedno słowo spowodowało istny szał! Co powiedziała Katarzyna Bosacka? "Przede wszystkim, jeśli sałata ma z tyłu, bardzo widać już spleśniałe końcówki, te końcówki odcinamy, one po prostu będą przyczyną szybszego psucia, patrzymy czy nie ma plam i przebarwień" - powiedziała gwiazda.

Katarzyna Bosacka nie zachwalała spleśniałej sałaty. Gwiazda tłumaczy się ze swojej wpadki

"Mocno używana, ale czysta" ściereczka jest według Bosackiej sposobem na owinięcie sałaty, natomiast folii gwiazda nie poleca. "Absolutnie nie wolno jeść warzyw i owoców, które są spleśniałe" - zareagowała jedna z fanek. Inni także bulwersowali się wypowiedzią gwiazdy. A ona szybko zaczęła się tłumaczyć! "Odkrawamy ściemniałe, a nie spleśniałe końcówki" - wyjaśniła, sugerując, że to tylko niefortunne sformułowanie. Ale fani na pewno szybko wybaczą Katarzynie Bosackiej sałatową wpadkę!

