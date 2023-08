Wiemy, jak nowi trenerzy przyjęli Nataszę Urbańską. Była oszołomiona tym, co wydarzyło się w podczas nagrań!

Natasza Urbańska to jedna z najbardziej uzdolnionych polskich wokalistek, niedawno dołączyła do grona trenerów w programu "The Voice of Kids", zastąpiła Dawida Kwiatkowskiego. Pod koniec wakacji ruszyły nagrania do nowej edycji show. Wiemy, jak z nową rolą poradziła sobie Natasza Urbańska oraz jak przyjęli ją inny jurorzy. Tuż po zakończeniu zdjęć Natasza Urbańska nie ukrywała, że była oszołomiona tym, co wydarzyło się w studio. Poznajcie szczegóły

Natasza Urbańska oszołomiona i przytłoczona tym, co wydarzyło się z studiu! O co poszło?

Natasza Urbańska ma już za sobą pierwszy dzień nagraniowy. Nie ukrywa, że był to dla niej coś bardzo emocjonującego. Jak sama wyznała, jest oszołomiona i przytłoczona ilością talentów.

- Nie spodziewałam się, że podejdę do tego tak emocjonalnie. Jestem przytłoczona ilością talentów. Słyszałam w życiu już tyle pięknie śpiewających dzieci, ale tu dzieje się magia. Zapominasz o wszystkim, bo te dzieci zabierają cię do swojego świata i potrafią tak zaczarować, że zapominasz o zdrowym rozsądku - wyznała Natasza Urbańska.

Wiemy też, jak przyjęli ją nowi trenerzy.

- Moi partnerzy są świetni. Cleo oraz Tomson i Baron przyjęli mnie z ciepłem, otwartością i poczuciem humoru. Jest w tym coś tak pięknego, bo sprawili, że czułam się swobodnie - zdradziła Natasza.

