Wojtek Jeschke wziął ślub! Jego znany brat pokazał zdjęcia i nagranie. Przywitał bratową w rodzinie

Jacek Jeschke pokazał zdjęcia i nagranie z wesela brata. Wojciech Jeschke już po ślubie!

W rodzinie braci Jeschke wielkie święto! Wojciech Jeschke, znany widzom "Tańca z Gwiazdami", wziął ślub. Tancerz, który w 2019 r. w show prowadził Sandrę Kubicką, a wcześniej Dominikę Tajner oraz Urszulę Dębską, poślubił piękną Małgorzatę, a radosną nowiną podzielili się z fanami jego najbliżsi. W mediach społecznościowych pojawiły się kadry z uroczystości, a pod publikacjami zaroiło się od gratulacji.

Wojciech Jeschke nie jest postacią anonimową dla fanów tanecznego show Polsatu. Na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" partnerował wielu znanym paniom. Tym razem jednak znalazł się w centrum uwagi z zupełnie innego powodu dotyczącego jego życia prywatnego. Wieścią o ślubie podzielił się jego brat, Jacek Jeschke, również doskonale znany widzom programu. Opublikował zdjęcia z nowożeńcami i nie szczędził ciepłych słów swojej świeżo upieczonej bratowej.

Nasz brat się żeni! Gosiu, witamy w rodzinie! - napisał.

Panna młoda wyglądała bajecznie w białej sukni bez ramiączek i z blond włosami spływającymi jej falami po odsłoniętych ramionach.

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Hanna Żudziewicz pokazała weselny klimat

Ważnymi chwilami z rodzinnego świętowania podzieliła się także Hanna Żudziewicz, żona Jacka. Tancerka opublikowała nagranie z wesela, które opatrzyła wymownym podpisem: "Weselny klimat. Święto miłości". Dołączyła również życzenia dla świeżo upieczonych małżonków.

Na publikacje szybko zareagowali internauci. Choć w sieci pokazano jedynie wybrane chwile z uroczystości, to wystarczyło, by wywołać falę ciepłych reakcji. W komentarzach pojawiły się gratulacje, życzenia szczęścia i pięknego wspólnego życia. Nie zabrakło również serdecznych reakcji osób związanych ze światem "Tańca z Gwiazdami" - w tym od Urszuli Dębskiej, z którą Wojtek tańczył dekadę temu. Wojciech i Jacek Jeschke od lat są związani z tańcem oraz show Polsatu, podobnie jak Żudziewicz.

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