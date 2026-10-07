Krystyna Sokołowska wzięła ślub! Tylko spójrzcie na jej suknię. Odważna? To mało powiedziane

Krysia Sokołowska już po ślubie. Tylko spójrzcie na jej sukienkę!

Krystyna Sokołowska już nie jest panną. Gwiazda Telewizji Polskiej, którą widzowie dobrze znają z "Pytania na śniadanie", gdzie pojawia się przez rok od końca 2024 r., jest już po ślubie z ukochanym. 29-latka w sieci pokazała krótkie nagrania z zaślubin i hucznego przyjęcia weselnego, a później zajrzała do dawnej pracy... czyli do śniadaniówki TVP. Przed kamerami wystąpiła w bajecznej sukni ślubnej i opowiedziała o wyjątkowym dniu.

Krysia Sokołowska wyszła za mąż! Opowiedziała nam o swojej przepięknej sukni i o tym, jak wyglądała ceremonia! Gratulujemy i życzymy szczęścia młodej parze - czytamy na instagramowym profilu "Pytania na śniadanie".

Sokołowska ślub wzięła w wyjątkowej kreacji godnej miss. Nic dziwnego, Krysia otrzymała tytuł Miss Polonia w 2022 r. Za jej koronkową, bogato zdobioną suknię odpowiada projektantka Mariola Szynal.

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Ależ kreacja!

Jak wyznała Sokołowska, do projektantki zgłosiła się zaledwie 2 miesiące przed ceremonią. W tym krótkim czasie udało się dla niej przygotować nie jedną, a aż dwie suknie. Drugą gwiazda przywdziała dopiero po północy.

Pracowałam jako modelka wcześniej, tych sukni przymierzyłam kilkadziesiąt, jak nie kilkaset i wiedziałam, że będę miała duży problem ze znalezieniem sobie sukni, bo nic mi się nie podobało. Zwróciłam się do Marioli w dosyć późnym terminie, bo w lipcu, ślub był we wrześniu - opowiadała Krystyna.

Projektantka dodała, że choć czasu było mało, to działały na spokojnie.

Była mowa o jednej sukni, wyszły nam dwie - śmiała się Szynal.

Krystyna nie kryła, że marzyła... o wszystkim. Chciała sukienkę i długą, i krótką, i z błyskiem, i z perłami, a na dodatek taką, która podkreśli jej atuty i ukryje mankamenty sylwetki. Właśnie dlatego zdecydowała się na bardziej klasyczną, długą suknię z trenem i szaloną, zmysłową mini. ZDJĘCIA ZNAJDZIECIE TUTAJ!

Warto dodać, że w "Pytaniu na śniadanie" Sokołowska zdradziła, że zmieniła nazwisko na Kalinowska.

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Zobacz więcej zdjęć. Krystyna Sokołowska wzięła ślub! Tylko spójrzcie na jej suknię. Odważna to mało powiedziane