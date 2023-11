Aleksandra Kisio drży przed rakiem piersi. Co robi, żeby nie dopuścić do najgorszego?

Podczas programów prezentowanych na żywo zdarzają się nie lada wpadki. Często są one komiczne, a internauci robią z nich memy. W ostatnim odcinku „Koła Fortuny” uczestnik zaliczył zabawną wpadkę.Gdy przyszła kolej na jego odpowiedź w kategorii „Odgłosy zwierząt” miał już 9 liter. Sam kupił literę „A”, która pojawiła się w trzech miejscach. W tym momencie miał już całkiem sporo liter, aby poprawnie odpowiedzieć, ale zdecydował się zakręcić kołem jeszcze raz. Wybrał do odkrycia literę „P”. W tym momencie myślał, że już wie, jakie to jest zdanie. Jednak widzowie nie spodziewali się tego, co za chwilę usłyszą.

Spróbuję odgadnąć hasło: „Parskanie kuny na wsi”

– powiedział uczestnik Marcin.

Gdy dowiedział się, że poprawna odpowiedź była to: „Parskanie koni na wsi” wybuchł śmiechem i skwitował: „Ja wiedziałem, że coś palnę”.