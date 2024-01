Wszystko jasne! Kolejna gwiazda przechodzi do TVP! Dziennikarz pożegnał się wprost ze sceny!

ogg 13:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Przetasowań w Telewizji Polskiej ciąg dalszy. Co chwilę słyszymy, że do stacji dołączają nowi dziennikarze. Kolejny wielki transfer ogłosił dziennikarz Polsatu, Piotr Jędrzejek. Przez lata mogliśmy oglądać go w najważniejszych programach Polsat News. Z widzami pożegnał się wprost ze sceny podczas koncertu sylwestrowego.