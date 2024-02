QUIZ tylko do EKSPERTÓW!

Kim był Pan Stasio z "Chłopaków do wzięcia"?

"Chłopaki do wzięcia" to serial, który od 11 lat bawi i wzrusza fanów w całej Polsce. Dokument ukazuje perypetie kawalerów, którzy poszukują miłości, ale też swojego miejsca na świecie. Niestety - część z nich pożegnała się z widzami na zawsze. W ostatnich latach zmarli tacy bohaterowie "Chłopaków..." jak Roman Paszkowski „Napoleon”, Wiesiek „Oficer” czy właśnie Stanisław, częściej przedstawiany jako "pan Stasio"

Stasio, podobnie jak wielu innych bohaterów, szczególnie zapadł w pamięć fanom programu dzięki poczuciu humoru. Jednym z jego słynniejszych powiedzonek było kultowe "zaproszenie na kawkie”. Mieszkał z synem, Andrzejem, w Krypach, jednak - ku rozpaczy fanów - cztery lata temu, niespodziewanie, Stanisław zmarł. Do tej pory przyczyna jego śmierci była owiana pewną tajemnicą, ale właśnie pojawiły się nowe fakty w sprawie.

Przyczyna śmierci Stasia z "Chłopaków do wzięcia"

"Mamy dla Was smutną wiadomość. Odszedł od nas jeden z bohaterów "Chłopaków" - pan Stanisław. W imieniu twórców programu składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom" - napisała produkcja programu "Chłopaki do wzięcia" w 2019, nie podając jednak dokładnie co się stało.

Do dziś, choć od śmierci Stasia minęły 4 lata, nie podano oficjalnej przyczyny śmierci. "Telemagazyn" poinformował jednak, że według nieoficjalnych źródeł prawdopodobną przyczyną śmierci bohatera "Chłopaków do wzięcia" miała być przegrana walka z nowotworem. Do tej pory ani produkcja, ani rodzina nie wypowiedziały się w tej sprawie.

