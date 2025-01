Wydało się! Tyle Ostałowska zgarniała za DZIEŃ pracy "M jak miłość"!

Tyle Ostałowska naprawdę zarabiała w "M jak miłość"

Dominika Ostałowska dzięki roli w "M jak miłość" stała się wielką gwiazdą. Jako młoda aktorka dostałą jedną z najważniejszych w serialu ról. Ostałowska wcielała się w Martę Mostowiak, córkę głównej serialowej pary Barbary (Teresa Lipowska) i Lucjana (Witold Pyrkosz) Mostowiaków. Losy tej postaci były niezwykle barwne, więc i sporo czasu aktorka spędziła na planie telenoweli. Ile zarabiała za 1 dzień pracy na planie?

Dlaczego Ostałowska odchodzi z "M jak miłość"?

Dominika Ostałowska właśnie ogłosiła, że kończy pracę w "M jak miłość". Ogłosiła to po 25 latach pracy, praktycznie z dnia na dzień. Fani jej serialowej Marty są mocno zaskoczeni, bo przecież dopiero co ich ulubienica stanęła po raz kolejny na ślubnym kobiercu, ze swoim pierwszym eks małżonkiem, Jackiem Mileckim. Widzowie cieszyli się na ciąg dalszy, a tu taka "bomba". Ciekawe są powody, dla których Ostałowska miała podjąć tę ostateczną decyzję.

Jak poinformował informator Pudelka "z otoczenia Ostałowskiej", aktorka miała uznać, że jej rola traci w serialu na znaczeniu, odchodzi w cień, ustępując miejsca młodym. Marta zniknęła też z czołówki serialu, co miało też być dla niej ważnym sygnałem, że zmiany są nieodwracalne. Gwiazdy telenoweli muszą stosować się także do wielu nakazów i zakazów, typu kolor włosów, czy paznokci oraz grania w konkurencyjnych seriach. Podsumowując to wszystko plus mała liczba dni zdjęciowych w miesiącu wyszło, że Ostałowska zarabia za mało. Czyli ile to jest "za mało" dla gwiazdy "M jak miłość"? Usłyszał to od znajomego Ostałowskiej Pudelek.

"Żyć z czegoś trzeba"

Mimo swojego doświadczenia i wkładu w ten serial, za dzień zdjęciowy zgarniała 3 tysiące złotych. Trzeba jednak podkreślić, że w 2024 roku zagrała tylko w dziewięciu odcinkach. Na planie pojawiła się jeszcze mniej razy, bo sceny do kilku odcinków potrafili jej upchnąć w 1-2 dni zdjęciowe. Granie w "M jak miłość" dawno przestało być dla niej opłacalne. Były miesiące, w których nic tam nie grała. A żyć z czegoś trzeba. Gdyby pieniądze były inne, to możliwe, że by ją tam jeszcze trzymały. Zobacz też: Oto powód odejścia Dominiki Ostałowskiej z "M jak Miłość". Spodziewaliście się tego?

