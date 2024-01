Wygrała w sądzie z PiS. Teraz wróciła do TVP Info. Jej mąż to gwiazda TVN24

Żona prezentera TVN24 Radosława Mroza pochwaliła się na Instagramie, że wróciła do pracy w mediach. Wrzuciła zdjęcie z serwisu TVP Info, który prowadziła we wtorek wieczorem.- Jak dobrze jest wrócić do tego co się kocha! Oj bardzo tęskniłam ❤️❤️❤️ Dziękuję @rdk.mroz za to że tak we mnie wierzyłeś 😘 Kocham. Jestem wzruszona @tyloma gratulacjami i miłymi słowami 🙏🏻Dziękuję - napisała Justyna Śliwowska-Mróz.

Prezenterka od 2018 roku nie pojawiała się w TVP Info z powodu konfliktu z partą rządzącą. Pozwała PiS za wykorzystanie jej wizerunku w spocie antyimigracyjnym "Wybierz #BezpiecznySamorząd" w wyborach samorządowych. W materiale pojawił się fragment archiwalnego programu TVP, w którym Justyna Śliwowska-Mróz mówi: "Wbrew decyzji polskiego rządu Grzegorz Schetyna zapowiedział przyjmowanie uchodźców". W grudniu 2020 roku dziennikarka poinformowała, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w jej sprawie, który był po jej myśli.

Przypomnijmy, że para dziennikarzy ma dwoje dzieci, 4-letniego syna Filipa i 2-letnią córkę Klarę.