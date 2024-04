Zaczynały w The Voice Kids i Eurowizji Junior. Teraz wyginają się w kusym bikini w jacuzzi

Ula Kowalska ze Skierniewic mając 12 lat śpiewała utwór "Jestem jaka jestem" w eliminacjach do Eurowizji Junior 2017. Przegrała wówczas z Alicją Regą (piosenka "Mój dom"), która w głównym konkursie zajęła 8. miejsce. Potem kontynuowała karierę wokalną, wygrywając 3. edycję show TVN "Mali giganci" i biorąc udział w talent-show "The Four. Bitwa o sławę". Agnieszka Nowakowska z Nieszkowic Małych w gminie Bochnia występowała z kolei w "The Voice Kids" w 2018 roku, gdzie na przesłuchaniach w ciemno zaśpiewała utwór „Faith”.

Dziewczyny razem z Zuzą Fijak tworzą zespół Modelki, który powstał z inicjatywy Antony’ego Esci i Vłodarskiego (duetu odpowiedzialnego m.in. za hit "Diss na budziki"). Ich piosenka "Chyba że z Tobą" jest hitem YouTube (2,7 mln wyświetleń w tydzień), a na TikToku stał się tzw. viralem. - Ja spać nie mogłam z tego wszystkiego. Pierwszy raz coś takiego nam się przytrafiło i to jest z******e uczucie. Cieszę się, że ludzie będą do tego vibowali i że mogłyśmy już im dać powiew lata - powiedziała Esce Zuza Fijak. W teledysku do piosenki dziewczyny wiją się w kusych bikini w basenie i jacuzzi.

