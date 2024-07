Zrobili Stanisławę Celińską na prawdziwe bóstwo! Aż przecieramy oczy ze zdumienia. Jak gwiazda Hollywood! Mamy zdjęcia

Co się stało z ciałem Joanny Opozdy?! Na imprezie jej nie poznaliśmy, ale to na bank ona!

Stanisława Celińska zachwyca na planie serialu Barwy szczęścia

Na co dzień nie dba o to, by prezentować się jak modelka. Stanisława Celińska publikuje w sieci zdjęcia z tarasu swojego domu, na których ubrana jest w fartuszek lub inną podomkę. Dlatego aż oczy przecieraliśmy, gdy zobaczyliśmy najnowsze zdjęcia z planu nowej czołówki serialu "Barwy szczęścia", którą widzowie zobaczą po wakacjach. Stanisława Celińska prezentuje się na nich zjawiskowo. Sztab fryzjerów dopiął jej długie włosy, które ułożono w piękne fale. Wrażenie robi też makijaż i lawendowa stylizacja aktorki.

ZOBACZ TAKŻE: Stanisława Celińska bez cenzury o swoim alkoholizmie. Wstrząsające szczegóły. "Urwało się to i tamto"

Stanisława Celińska ma problemy ze zdrowiem

Niestety, na planie artystka musiała siedzieć na krzesełku. Od lat ma bowiem problemy ze stawami, a przez to z samym chodzeniem. - Wszystko mi zaczęło nawalać. Stawy, kolana, nogi - mówi Stanisława Celińska. Ale to nie przeszkadzało jej, by i tak robić piorunujące wrażenie!

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała Stanisława Celińska na planie czołówki serialu Barwy szczęścia.