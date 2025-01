Zuzanna Bijoch jest jedną z najpopularniejszych modelek. Piękna Polka przygodę z modelingiem rozpoczęła, gdy miała 13 lat. Trzy lata później dostała szansę o jakiej marzy każda modelka - została twarzą kolekcji Prady na sezon wiosna - lato 2011.

Nie przekroczyła jeszcze dwudziestki, gdy miała na swoim koncie współprace z największymi domami mody. Występowała w kampaniach oraz pokazach takich marek jak: Chanel, Calvin Klein, Prada, Louis Vuitton, Versace, Dolce & Gabbana, MoscPhino, Tommy Hilfiger czy Yves Saint Laurent. W 2017 roku Zuzanna wydała książkę "Modelka", o kulisach branży modowej.

W ostatnich latach Zuzanna postanowiła skupić się na nauce. Została studentką School of General Studies prestiżowego nowojorskiego Columbia University. W 2023 roku ukończyła studia z wyróżnieniem. W trakcie studiów pracowała Columbii jako asystentka naukowa na Wydziale Ekonomii. Po odebraniu dyplomu postanowiła zakończyć karierę modelki.

To nie jest decyzja, którą podjęłam wczoraj. Dojrzewałam do niej przez ostatnie kilka lat. Zdanie "kończę karierę modelki" sugeruje nagłe odcięcie, a tak nie jest. To proces. (...) Studiami udowodniłam sobie, że nie tylko w modelingu mam możliwość osiągnięcia sukcesu. Pewnie byłoby łatwiej zostać w świecie, który znam, ale wtedy nie nauczyłabym się tego, czego się nauczę, radykalnie zmieniając branżę - mówiła w rozmowie z "Twoim Stylem.