Agata Duda rozbiła bank swoją stylizacją! To będzie modowy hit wiosny 2024

Agata Duda z pewnością zna się na modzie. Zawsze się wyróżnia swoimi strojami i doskonale wie, w czym dobrze wygląda. Jak się okazuje, musi też śledzić światowe trendy prosto z wybiegów mody! Potwierdza to nagranie, w którym pierwsza dama informuje o naborze do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Na filmiku widzimy ją w czerwonej marynarce i pasującej bluzce, na klapie zaś ma czerwony, trójwymiarowy kwiat. To hit nadchodzącego sezonu! Jak informuje brytyjski Vogue, światowej klasy projektanci stawiają w sezonie wiosna/lato 2024 na motyw kwiatów, a zwłaszcza róż. Modne będą kwiatowe wzory, ale także trójwymiarowe elementy ozdobne czy stroje przypominające krojem płatki kwiatów.

Co jeszcze będzie modne w nadchodzącym sezonie? Do łask wracają spodnie z wysokim stanem i krótkie szorty. Na topie będą także ubrania wykonane z przeźroczystych materiałów, siatek i w odcieniach metalicznych. Najmodniejszymi ozdobami będą zaś frędzle, cekiny i pióra. Projektanci stawiają także na wariacje na temat koszulek polo – kołnierzyki będą rządzić. Kolorem, który rządził na wybiegach, zdecydowanie jest biel.

Do lamusa odchodzi zaś dżins i inspiracje latami 90. W sezonie wiosna/lato 2024 króluje spokój i stonowane kolory. Duże napisy czy kolorowe nadruki na odzieży lepiej zostawić w szafie, bowiem to minimalizm będzie obowiązującym trendem. Ołówkowe spódnice, spodnie typu boyfriend, białe koszule czy szare wzornictwo świetnie się sprawdzą na co dzień, jak i w pracy.

