Mamy zdjęcia!

„Akcja Kopciuszek” i ratowanie nowej minister! Co za sceny pod Kancelarią Premiera

Rząd Donalda Tuska dopiero co powstał, a już ma za sobą dni pełne emocji! Dwa pełne emocji posiedzenia Sejmu, głosowanie nad wotum zaufania, a w końcu uroczyste zaprzysiężenie w Pałacu Prezydenckim mogły dać się we znaki. Nowa minister z wrażenia zgubiła but!