Barbara Nowacka o broni Ziobry. Mówi o pistolecie w majtkach

13 marca minister Zbigniew Ziobro wraz z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem i wiceministrem rolnictwa Januszem Kowalskim zorganizowali konferencję prasową na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Bełchatów dotyczącą suwerenności energetycznej Polski. Po konferencji doszło do niecodziennego zdarzenia. Gdy minister Zbigniew Ziobro składał kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych, silny powiew wiatru nagle odchylił poły marki ministra Ziobry i odsłonił... broń za paskiem jego spodni.

O pistolecie typu Glock zrobiło się od razu głośno. Politycy Koalicji Obywatelskiej, m.in. Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, wyśmiał ministra Ziobrę za trzymanie broni w spodniach. Posłanka Barbara Nowacka poszła o krok dalej i stwierdziła, że Zbigniew Ziobro trzyma pistolet w... majtkach.

- Dziwi mnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który tak nie ufa swoim kolegom z rządu, że chodzi z bronią. Przecież to są standardy San Escobar - zażartowała posłanka KO i liderka Inicjatywy Polskiej, nawiązując do słynnej nazwy fikcyjnego kraju użytej w 2017 roku przez byłego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego . - Gdzie w poważnym kraju minister chodzi za przeproszeniem z pistoletem w majtkach? No jak to wygląda, o czym to świadczy? - pytała Barbara Nowacka.

Zbigniew Ziobro ma pozwolenie na broń

Minister sprawiedliwości często trenuje na strzelnicy. Broń ma z powodu środków ostrożności. Pod adresem Zbigniewa Ziobry kierowane są groźby pozbawienia życia przez przestępców. - Minister powinien przewidywać, że jak będzie jechał ze strzelnicy, to musi gdzieś zostawić broń. Ale pan minister Ziobro nie umie przewidzieć ani jakie konsekwencje będą przynosiły jego chaotyczne zmiany w prawie, ani jakie konsekwencje mogą być z tego, że po strzelnicy wybiera się na uroczystości - uznała Nowacka. - Trzeba umieć planować swój czas, a tak ośmiesza rząd, ośmiesza siebie, ludzie się zastanawiają czy to kompleksy, czy się chciał pochwalić, czy o co chodzi. Wygląda to źle, niepoważnie i niebezpiecznie - dodała.

Według posłanki KO na takich uroczystościach nie ma miejsca na broń

- Ja wcale nie jestem przekonana, czy to dobry pomysł, żeby z bronią wetkniętą w spodnie paradować na uroczystościach. Tam wokół byli ludzie - powiedziała. - Im już kompletnie odbiło. Arogancja, bezczelność łamanie prawa i to paradowanie z bronią - mówiła o Zjednoczonej Prawicy. - Gdyby tak się zachował ktoś kto ma 30 lat, powiedzielibyśmy, że dzieciak. Ale zachowuje się tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który już trzydziestkę dawno przekroczył - zakończyła Barbara Nowacka.

Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski wytłumaczył posłom opozycji, że minister Ziobro broń miał schowaną w wewnętrznej kaburze.

- Ośmiesza to byłego szefa MON ten wpis. Po pierwsze to wew. kabura. Po drugie zlecono zabójstwo min. Ziobro. Serwisy powinny pokazać min. Siemoniaka jak kompromituje swoje środowisko. Zaskoczenie, że Prokurator Generalny legalnie posiada broń - napisał poseł na Twitterze.

