Beata Szydło się wkurzy! Pokazali bardzo dziwne zdjęcie jej męża. "Wypraszamy sobie"

Beata Szydło i Edward Szydło. Jak się poznali? Połączyła ich piłka

Beata Szydło już ponad 35 lat jest szczęśliwą mężatką. W dzisiejszych czasach tak trwałe małżeństwa w świecie polityki wcale nie są normą. Przystojny Edward Szydło w młodości bardzo imponował wielu dziewczynom. Jego serce zajęła jednak przyszła premier. Małżonkowie poznali się dzięki piłce nożnej. - Zawsze byłam przywódcą grupy. Jak grałam z chłopakami w piłkę nożną, a grałam i nieźle mi szło, to zawsze byłam kapitanem drużyny. Żadna ściema, tak było do studiów. Mąż mnie tam poznał, kiedy graliśmy w piłkę na praktyce studenckiej - zdradziła Beata Szydło w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Co ciekawe Edward nie specjalizował się wcale w "kopanej", tylko w pice ręcznej. - On swego czasu bardzo dobrze grał w piłkę ręczną, był bramkarzem reprezentacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stąd zresztą nasza miłość do piłki ręcznej. No i jak trafił do tej szkoły specjalnej, to przez jakiś czas uczył tam WF i zdobył z chłopakami mistrzostwo Europy szkół specjalnych w piłce ręcznej. Taki facet! Jestem z niego bardzo dumna - podkreśliła europosłanka PiS.

Edward Szydło i osobliwe zestawienie. Fani oburzeni

Dziś Edward Szydło zdecydowanie jest w cieniu żony. Nie lubi pokazywać się publicznie i opowiadać mediom o swoich prywatnych sprawach. Niespodziewanie jednak jego fota zainteresowała Adama Szejnfelda. Były wiceminister gospodarki wrzucił do sieci osobliwe zestawienie. Najpewniej chciał w ten sposób dopiec byłej premier. Na jednym zdjęciu widać Andrzeja Dudę, Beatę Szydło i jej męża, a na drugim bohaterów kultowego filmu "Rejs". - To też jest niezłe - napisał Szejnfeld. Szybko zareagowali miłośnicy słynnej komedii. - Panie Adamie, my, fani "Rejsu", wypraszamy sobie takie porównania! - podkreślił uśmiechem jeden z nich.

W naszej galerii prezentujemy wspólne zdjęcia Beaty Szydło i jej małżonka

Sonda Czy Beata Szydło byłaby dobrym prezydentem? Tak Nie Nie mam zdania