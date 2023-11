i Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS, FoKa/FORUM

Wzruszające spotkanie

Nie żyje bohater opozycji przedsierpniowej w PRL. Stefan Niesiołowski zdążył pożegnać przyjaciela

Benedykt Czuma nie żyje. Wielki bohater opozycji przedsierpniowej w czasach PRL, a później zasłużony działacz "Solidarności" miał 82 lata. W czasach, gdy jeszcze nikt w Polsce nie myślał o walce z ustrojem, on wraz z kilkoma kolegami (m.in. Stefanem Niesiołowskim) założył niepodległościową organizację "Ruch". Zapłacił za to bardzo wysoką cenę. W rozmowie z portalem Se.pl swojego przyjaciela wspomina Stefan Niesiołowski. Z Benedyktem Czumą ostatni raz widział się kilka dni przed jego śmiercią. Było to wzruszające spotkanie.