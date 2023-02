Biskup Edward Dajczak o rezygnacji i depresji. "Lęk jest nieokreślony"

Prowadziła Wiadomości TVP, była rzecznikiem rządu. Nie do uwierzenia, że co teraz robi Aleksandra Jakubowska

Biskup Edward Dajczak był gościem audycji "Gość Krzysztofa Ziemca" prowadzonej przez Krzysztofa Ziemca w RMF FM. W rozmowie poruszył kwestię swojej rezygnacji z funkcji biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Opowiedział również o reakcjach z jakimi spotkał się po ogłoszeniu decyzji oraz o walce z depresją i próbach racjonalizacji lęku.

Biskup Edward Dajczak o walce z depresją

Mówiąc o objawach depresji biskup Dajczak podkreślił, że "ucieka się w cokolwiek, ale na pewno się odkłada decyzje, próbuje się to przenieść maksymalnie w czasie, żeby nie dzisiaj".

"Zorientowałem się szybko, że pewne rzeczy nie będą funkcjonowały jak powinny, że zacznę utrudniać życie diecezji poprzez przewlekanie, oddalanie wszelkich decyzji, odciąganie w czasie i to było najbardziej dokuczliwe, pewnie zaczynało być dokuczliwe diecezji(...). Chciałem być bardzo uczciwy wobec mojej diecezji, bo to była taka sytuacja, że rok czasu - formalnie - został mi do emerytury i nagle, ni stąd ni zowąd, dzieją się takie rzeczy. A chciałem być w porządku wobec swojej diecezji" - powiedział biskup Edward Dajczak w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.

Podkreślił, że otrzymywał również niepokojące sygnały od młodych ludzi dotyczące osamotnienia, depresji i niemocy. Zaznaczył, że wiele takich przypadków pogłębiło się wraz z nadejściem epidemii Covid-19.

Biskup ogłasza rezygnację. Z jakimi reakcjami się spotkał?

W audycji RMF FM opowiedział również o reakcjach z jakimi spotkał się po ogłoszeniu decyzji o rezygnacji z funkcji biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

"Ja mam szczęście, że wszystko poszło z wielkim zrozumieniem. Wytłumaczyłem wszystko od początku do końca, niczego nie ukrywałem i nie spodziewałem się tego, że bez oporu to wszystko pójdzie. Dostałem pozytywną odpowiedź, że po drugiej stronie jest zrozumienie tego, co się z człowiekiem dzieje. Nie miałem żadnej trudności z moimi przełożonymi, z moimi współpracownikami także, ponieważ najbliższym współpracownikom sygnalizowałem to już od dłuższego czasu" - powiedział w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.

Podkreślił, ze otrzymał mnóstwo wsparcia i zrozumienia - zwłaszcza od osób, które również zmagają się z tą chorobą, ponieważ -jak wskazał biskup - to właśnie one są w stanie w pełni zrozumieć przez co przechodzi. Podkreślił również swoją wdzięczność za otrzymane wsparcie.

Czego boi się osoba wierząca. Biskup Edward Dajczak o racjonalizacji lęku

W odpowiedzi na pytanie Krzysztofa Ziemca o kwestie lęku i tego czego się bał pomimo bycia osobą silnie wierzącą odpowiedział, że "to jest tajemnica".

"Próbowałem wszystko racjonalizować, próbowałem w ten sposób reagować wobec samego siebie, że jestem w centrum Koszalina, mieszkam na pierwszym piętrze, wokoło nie ma żadnego niebezpieczeństwa, najmniejszego i właściwie czego ja się boję? Ten lęk jest nieokreślony, w tym jest cały problem. Nie mogłem usnąć bez zapalenia światła, racjonalizacja nic nie pomagała. Siedziałem i sam sobie mówiłem: czego można się obawiać? Niczego. I za chwilę jest znowu nieokreślony niepokój, bardzo dokuczliwe to jest" - odpowiedział biskup Edward Dajczak.