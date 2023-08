BROWAR 20 ZŁ? To jest chore! Polacy KLNĄ na wakacyjną DROŻYNĘ! | Komentery

„Gofry kosztują 25 złotych ”, skarżyła się turystka. „Wczoraj udało mi się za 20 złotych kupić. Ale rewelacji nie było. Owoców nie było za dużo”, relacjonowała kolejna kobieta. Dwie młode mamy zaprezentowały naszemu reporterowi zawartość torby na kółkach, z którą przyszły na plażę w Krynicy Morskiej. „Trzeba mieć taki majdan ze sobą. Pomidory, szyneczka, nawet gofry same usmażyłyśmy”. „Ja tylko na 3 dni, bo mnie nie stać”, żalił się młody mężczyzna. „Kebab tu 30 złotych kosztuje taki mały. To przecież ja się tym nie najjem, a ile kosztuje…”, dodał. „Za browara 2 dychy? To jest chore”, żalił się kolejny mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie Polaków, którzy radzą co zrobić, żeby w wakacje nie zbankrutować!

BROWAR za 20 ZŁ? To jest chore! Polacy KLNĄ na wakacyjną DROŻYNĘ ! | Komentery