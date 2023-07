Wyborcy PiS i opozycji podali sobie ręce. Zaraz potem Polacy POKŁÓCILI się o ZGODĘ - Komentery

„Czy jeszcze jest możliwa zgoda między Polakami?”, pytał Adam Feder. „Dopóki są pisiory, zgoda jest niemożliwa. Skłócili mi całą rodzinę!”, wykrzykiwał mężczyzna. „Z kim zgoda? To jest Polak?”, pytał wyraźnie podirytowany przeciwnik Donalda Tuska. „Popieram pana Kaczyńskiego. A tego s******** nie!”, wykrzykiwał. „Jeśli w Narodzie nie ma zgody, to nigdy nie będzie ładu”, to słowa rosyjskiej fraszki, które przytoczyła emerytka, zatroskana o atmosferę w kraju. Nagle na bazarze przy placu Szembeka w Warszawie wydarzyło się coś niebywałego! Wyborca PiS i wyborca opozycji podali sobie rękę! Okazało się jednak, że rozejm był kruchy. Po chwili znów zakotłowało się na bazarze i poleciały mocne inwektywy. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

Kto jest WROGIEM Narodu? Wyborcy PiS i opozycji podali sobie ręce. Zaraz potem POKŁÓCILI się o ZGODĘ | Komentery