Komentery - Emeryci KLNĄ na rząd. BIEDA z NĘDZĄ. Chleb i woda, nie ma GŁODA!

Czy PiS troszczy się o emerytów? „Oni okradają emerytów i okradają biednych”, odparła emerytka. Kobieta, która stała obok nie wytrzymała i postanowiła się wtrącić: „Czy wy jesteście ślepi, nie widzicie, jak się kraj rozwija za czasów PiS?”, pytała. Na bazarze aż się zakotłowało. „Jeszcze tak dobrze nigdy nie było”, stwierdził emeryt. Odpowiedział mu gromki śmiech kobiety, która przysłuchiwała się rozmowie. „Teraz to jest bieda z nędzą, drożyzna jak diabli”, przekonywała kobieta, która nie popiera obecnego rządu. „Każdy emeryt powinien Bogu dziękować za to, że żyje pod rządami PiS”, wypaliła kolejna emerytka. „Ja na wsi mieszkam, to kartofle, mleko, jajka i jakoś się żyje. Chleb i woda, nie ma głoda”, skwitowała kobieta, która dorabia do marnej emerytury, handlując na warszawskim bazarze jagodami. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, co emeryci mówią o rządach PiS!

Emeryci KLNĄ na rząd. BIEDA z NĘDZĄ. Chleb i woda, nie ma GŁODA!| Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.