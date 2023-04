Chcieli zabić Kwaśniewskiego! Były prezydent wyznał to po wielu latach. Wygadał się mu gangster Pershing

Obrzucili Kwaśniewskich jajkami. Jedno wylądowało na sukni Jolanty Kwaśniewskiej! Szli do teatru

Aleksander Kwaśniewski w najnowszej książce-wywiadzie, która niebawem pojawi się w księgarniach, czyli "Prezydent. Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim" opowiedział o kulisach swojej prezydentury. Wspomniał w niej m.in. o pierwszym wyjeździe z żoną, już po wyborach, do Francji. Była to ich pierwsza oficjalna wizyta w Paryż, para prezydencka wybierała się na koncert Krzysztofa Pendereckiego. W drodze do teatru doszło do szokującej sytuacji: - Żona w długiej sukni, ja elegancki. Pod teatrem czekała na nas grupa zbuntowanej młodzieży, na czele które stał Mariusz Kamiński, obecnie wiceprezes PiS i minister spraw wewnętrznych. Zaczęli w nas rzucać jajkami - opowiada w książce Kwaśniewski. Była to Liga Republikańska, a Kamiński był jej liderem. Grupa była przeciwna wyborowi Kwaśniewskiego na prezydenta i swój sprzeciw pokazywała wprost. W zdarzeniu przed francuskim teatrem doszło do tego, że młodzież zgarnęła francuska policja, ale jedno z jajek wylądowało na sukni Jolanty Kwaśniewskiej! Pomocna okazała się jedna z kobiet z francuskiej delegacji, która miała figurę podobna do Kwaśniewskiej i zamieniła się z nią sukniami.

Aleksander Kwaśniewski wyznaje po latach: Chcieli mnie zabić przy jakiejś okazji.

Kwaśniewski wspominając tamte wydarzenia ocenił je krótko: - Wszystkie wybory wzbudzają emocje, teraz nawet bardziej niż wtedy. Podział bywa ostry, z tym trzeba się liczyć. Ale od tego są służby ochrony, żeby minimalizować ryzyko. Dlatego wziąłem do ochrony ludzi, którzy mieli już doświadczenie w BOR-ze - przyznał. Jak dodał pracują w takiej ochronie trzeba wiedzieć jak prowadzić kolumnę, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia. I nagle wspomniał, że przed laty dowiedział się, że kiedyś chcieli go zabić: - Któryś z gangsterów, chyba szef Pruszkowa "Pershing", przyznał że chcieli mnie zabić przy jakiejś okazji. Nie spotkałem się bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa, co nie znaczy, że nie było sytuacji trudnych. najbardziej bałem się o córkę - wyznał w książce "Prezydent. Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim" były prezydent.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK ZMIENIŁA SIĘ OD CZASÓW PIERWSZEJ PREZYDENTURY MĘŻĄ JOLANTA KWAŚNIEWSKA I ZNAJDZIECIE QUIZ O POLITYKACH Z LAT 90.