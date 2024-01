Co dalej z TVP? Na horyzoncie nowa, duża ustawa medialna

Kiedy ciężko chory Zbigniew Ziobro wróci do polityki? Jest pilnie potrzebny! "Boją się go"

W TVP trwa prawdziwa rewolucja, a 27 grudnia 2023 minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową. Czy to oznacza, że niebawem znikną z przestrzeni publicznej? Jak zapewnia Bogdan Zdrojewski, to im nie grozi, jednak muszą zostać przekształcone w prawie każdej formule.

- Od strony dziennikarskiej, merytorycznej, kosztowej sytuacja nakłada obowiązki na obecny rząd, by tę patologię zamknąć, ale także zracjonalizować od strony finansowej – wyliczał na antenie Radia Zet.

Co więcej TVP Info ma zmienić swoją nazwę. - Wydaje mi się, że tak. Kojarzy się z wulgarną, agresywną propagandą. Buduje złe skojarzenia. Ten brand powinien być zastąpiony bardziej neutralnym. To nie jest przesądzone – powiedział. Jednocześnie dodał, że to nie on będzie decydował, jak będzie wyglądała TVP. – Będą decydowali fachowcy, grono dziennikarskie, będą robione badania opinii publicznej – stwierdził.

Bogdan Zdrojewski zapowiedział także nową ustawę medialną planowaną przez rząd. - 2024 r. to ten czas, kiedy wejdzie ona w życie. Pojawi się w pierwszej połowie tego roku. Bardziej w marcu-kwietniu niż w czerwcu-lipcu. Jest obawa, że nie będzie specjalnej woli prezydenta, żeby się podpisać – powiedział.

W naszej galerii zobaczysz, kto wraca do TVP:

Sonda Podoba Ci się rewolucja w TVP? Tak, trzeba na ostro Nie, to niedopuszczalne Nie mam zdania