Franek Broda do Janusza Kowalskiego: "Janusz, chodź na randkę"

To dopiero sensacja! Wojna PiS z Solidarną Polską rozkręca się coraz mocniej. Niedawno do sporu o KPO doszła awantura o tęczowe opaski podczas Sylwestra Marzeń w TVP. Niespodziewanie w konflikt pomiędzy partią Jarosława Kaczyńskiego a formacją Zbigniewa Ziobry wmieszał się siostrzeniec Mateusza Morawieckiego - Franek Broda, aktywista LGBT i zajadły krytyk działań rządu. Po tym, gdy na występ grupy Black Eyed Peas, oburzył się Janusz Kowalski, jeden z najpopularniejszych polityków Solidarnej Polski, do akcji wkroczył właśnie on z bardzo nietypową propozycją. - Janusz, chodź na randkę. Jestem masochistą - napisał na Twitterze Franek Broda.

Janusz Kowalski - rodzina

Janusz Kowalski z propozycji raczej nie skorzysta. Wiceminister rolnictwa jest bowiem żonatym heteroseksualistą. Ma też synka Antosia. Do tego znany jest z niechęci do aktywistów LGBT i wszystkiego, co kojarzy się z "lewactwem". - Dzisiaj zatrzymanie tej lewackiej ideologii gender, która wchodzi do szkół, wchodzi do przedszkoli, wchodzi w nasze umysły. Ja nawet widzę kolorowe kredki, wszystko w tych tęczowych barwach - stwierdził Janusz Kowalski w jednym z wywiadów.

Janusz chodź na randkę. Jestem masochistą https://t.co/cwpZIAzmgN— Franek Broda (@FranekBroda) December 31, 2022