Dlaczego młodzi Polacy śpiewają „J***ć PiS”? „To Kaczyński podzielił Polaków i namawia do NIENAWIŚCI!”

Ekspert spojrzał na suknię ślubną Moniki Miller! Ma do powiedzenia tylko jedno

Jeszcze 5 lat temu PiS brylowało wśród młodych Polaków i dzięki ich głosom wygrywało wybory. Coś jednak pękło! W ostatnich wyborach parlamentarnych na PiS głosowało zaledwie 14,9 proc. Polaków między 18 a 29 rokiem życia! Lepszy wynik miała nie tylko Koalicja Obywatelska (28,3 proc.), ale także Lewica, Trzecia Droga i Konfederacja. Gdyby w wyborach brali udział tylko młodzi ludzie, PiS byłoby niewiele znaczącą, kanapową partią, raczej bez szans na powrót do władzy. „Dlaczego młodzi ludzie odwrócili się od PiS?”, pytał Adam Feder. „Bo Kaczyński sam namawiał ludzi do nienawiści!”, odparła młoda dziewczyna. „Bo oni mnie tu nie chcą. Bo jestem w związku z inną kobietą, bo chciałabym bezpiecznie urodzić dziecko...”, wymieniała kolejna, młoda dziewczyna. „Dużo młodych ludzi odchodzi od religii, więc ta wizja budowania państwa w oparciu o religię, trochę się gryzie”, stwierdził młody chłopak. „Formację otrzymuje się z domu. Więc jeżeli dom nie da dobrej formacji, to taką mamy młodzież, jaką mamy...”, żaliła się emerytka, zadeklarowana wyborczyni PiS. „Dlaczego młodzi ludzie śpiewają j***ć PiS?”, dopytywał Adam Feder mężczyznę. „Młodzi się obudzą, jak dostaną po tyłku!”, odparł. Nagle, jak spod ziemi wyrósł emeryt i zaśpiewał: „Panie ryży, panie ryży, nie bądź taki bardzo chyży. Eins, zwei drei! Eins, zwei drei! Nie rób sobie tutaj jaj!” - popłynęła z jego ust radosna i żwawa piosenka. Emeryt przekonuje, że można celnie punktować polityków, ale jednak unikać wulgaryzmów, w trosce o wysoki poziom debaty politycznej. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!