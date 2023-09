i Autor: Super Express Do Berlina! Kaczyńskiemu BUZI daj!

KOMENTERY - DEBATA POLAKÓW

DO BERLINA! Kaczyńskiemu daj BUZI! Polakom puściły NERWY

Nie będzie debaty między Donaldem Tuskiem, a Jarosławem Kaczyńskim. Za to wyborcy obu polityków starli się na argumenty na bazarze Wolumen w Warszawie! To pierwsza taka debata w Polsce, bo w szranki stanęli nie politycy, nie politolodzy, lub ekonomiści, ale handlarze i klienci bazaru, po prostu Polacy! Inflacja, to główny temat tej kampanii wyborczej i pierwszy temat Debaty Polaków w Komenterach Adama Federa!